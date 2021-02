¿Quién nos robó

a lo largo de la historia mucha gente fueJoaquín sabina dice en una de sus canciones, ¿quién me ha robado el mes de abril.? Yo pregunto, ¿a nosotros quién nos ha robado el año 20?

Hoy cuentan y dicen miles de mentiras repetidas hasta la saciedad, pero no por ello, se van a convertir en una verdad, una mentira mil veces repetida, sigue siendo una mentira. Ahora los chinos nos dicen, que el virus les llegó por vía marítima en un contenedor de carne congelada y la OMS, como siempre, vendida al mejor postor, repite esa falacia, a, saber que recibió del gobierno chino. La misma OMS, que ahora desmiente todo, donde dije digo, dije diego. Los más entendidos lo han dicho por activa y por pasiva, fue un estudio genético en un laboratorio, ¿para qué? Eso lo sabrán ellos, el gobierno chino, lo que, si es cierto, es que, o se les escapó, o alguien lo soltó por alguna razón. Quizá, es posible que no se contara con esta fuerza devastadora que ha tenido, pero que es o fue, un experimento, eso está más claro que el agua. Y ahora digo yo, ¿quién nos indemniza de la pérdida de vidas, de salud y de la pérdida de todo el año 20, sino también el 21? Lo más triste de todo y doloroso, son las víctimas mortales, que ya hablan aquí en nuestro país, de más de setenta mil, y en el mundo entero, de millones, que sin comerlo ni beberlo pagaron con sus vidas, también los que contrajeron este maldito virus que han quedado con secuelas de por vida.

Lo que si sé y vosotros, es que nadie cargara con las culpas, nunca sabremos el porqué, jamás, ¿cómo llego a Europa? ni el porqué de un ensayo mortal como este. ¿Ahora que será lo próximo? Porque según la máxima responsable del FMI, sobran viejos en el mundo, pero no dicen que sobran políticos, asesoreschupones, pero si personas de la tercera edad. Pues gracias a todas estas personas, tenemos lo que ahora están destruyendo estos políticos descerebrados. Lo dicho, no por repetir una mentira hasta la saciedad, se convertirá en verdad, eso nunca pasará. ¿Quién nos robó el año 20? ¿quién nos ha mentido continuamente? ¿Quién nos engaña, cada día? ¿Por qué unos medios dan una noticia y otros no? ¿Qué ocultan los gobiernos, no solo el de España, si no muchos otros más? ¿Por qué, nadie hasta ahora, ha pedido responsabilidades, al gobierno de china? ¿qué más nos vendrá en un futuro inmediato? ¿Qué se esconde detrás de esto si no ha sido una prueba de guerra bacteriológica?

Hay miles de preguntas en las calles, la gente esta hasta el gorro, de tanta desinformación, por parte de los gobiernos, las personas normales, nos preguntamos, ¿sirve de algo estar arruinando el país, a las empresas, a los autónomos? ¿sirve de algo, cortarnos tanta libertad? ¿Por qué hasta las 10 de la noche y no hasta las 12? ¿Por qué tantas restricciones? ¿ por qué en los bares uno se puede contagiar y no en un supermercado?¿si las vacunas son tan buenas y eficaces, porque no estamos ya vacunados? ¿Por qué no sale la vacuna gallega y no ha llegado aún a los hospitales? ¿Por qué, porque, porque y por qué?

Creo que un día, esto desaparecerá y nunca mas volverá, pero nunca sabremos la verdad de lo ocurrido, ni el porque de nada. Vayan mis condolencias para los familiares de las víctimas y mi respeto.

¿Quién nos robo el año 20, y muy probablemente, el 21?