Thriller, ‘gallego noir’ y adaptaciones llenan la pantalla en 2022

Después de un año récord en la producción de series nacionales, 2022 llega con una avalancha de títulos de creadores como los hermanos Coira, Rodrigo Sorogoyen o Aitor Gabilondo, y con un predominio de los thrillers, el “gallego noir” y las adaptaciones literarias.

‘SEÑOR, DAME PACIENCIA’. Atresmedia continúa con su estrategia de estrenar primero las series en su plataforma de pago y en ella comienza el año con esta comedia, adaptación de la película homónima. Protagonizada por Jordi Sánchez, la serie sigue las desventuras de Gregorio, un padre de familia ultraconservador, reaccionario y lleno de prejuicios cuya situación vital se complica y tiene que depender de sus variopintos hijos.

‘RAPHAELISMO”. Esta serie documental promete ver a un Raphael nunca antes visto. Un retrato íntimo que ahonda en los éxitos, secretos, miedos y sueños del artista, con material audiovisual inédito, que lo convierten en el primer y único documental con la implicación directa del propio Raphael, su familia y sus discográficas.

‘EXPRESS’. La actriz Maggie Civantos es la protagonista de esta serie escrita por Iván Escobar, uno de los creadores de Vis a Vis. Es una psicóloga criminal víctima de secuestro exprés que se convierte en negociadora en casos similares al suyo en un mundo postpandémico donde este delito es algo común.

‘TODOS MIENTEN’. Este thriller de suspense, drama y humor negro está dirigido por Pau Freixas y protagonizado por un reparto coral de actores y actrices como Irene Arcos, Lucas Nabor y Natalia Verbeke. Cuenta la historia de Macarena (Arcos), cuya pacífica vida en la lujosa urbanización de Belmonte se pone patas arriba después de acostarse con el hijo de su mejor amiga y de que alguien suba el vídeo a internet.

‘FERIA: LA LUZ MÁS OSCURA’. Creada por Agustín Martínez y Carlos Montero (Élite), la serie cuenta la historia de Eva (Ana Tomeno) y Sofía (Carla Campra), dos niñas que tendrán que sufrir el horrible crimen que parece que han cometido sus padres. Las hermanas deben enfrentarse al pequeño pueblo andaluz en el que residen, Feria, donde todos los vecinos las odian.

‘SENTIMOS LAS MOLESTIAS’. Los creadores de Vergüenza, Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero, han creado esta comedia sobre la vejez protagonizada por Antonio Resines, quien interpreta a un egocéntrico director de orquesta, y Miguel Rellán, una vieja gloria del rock. Dos amigos que tendrán que luchar por seguir encajando en un mundo velozmente joven.

‘OPERACIÓN MAREA NEGRA’. Dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Álex González, la serie está ambientada en la historia real del semisumergible de construcción artesanal que atraviesa el océano Atlántico con tres toneladas de cocaína en su interior. Al frente de los mandos va Nando, un joven gallego campeón de España de boxeo amateur y marino experto sin recursos económicos, que se ve obligado a participar en la misión.

‘RAPA’. Protagonizada por Javier Cámara y Mónica López, Rapa es el nuevo proyecto de los hermanos Coira, autores de la exitosa Hierro. La trama arranca con el asesinato de la alcaldesa de un pueblo gallego. La investigación del crimen se convertirá en el objetivo de Maite (Mónica López), sargento de la judicial, con Tomás (Cámara) como único testigo.

‘APAGÓN’. Una tormenta solar impacta en la Tierra causando un apagón generalizado. En esa nueva realidad se desarrollan cinco historias de personajes que luchan por adaptarse. Cada una de las historias estará dirigida por un cineasta: Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta.

‘LA NOVIA GITANA’. Dirigida por Paco Cabezas, la esperada adaptación de la novela de Carmen Mola esá protagonizada por Nerea Barros, que se meterá en la piel de la inspectora Elena Blanco. Obsesionada con el trabajo, vive atormentada por el pasado e intenta espantar sus fantasmas a base de alcohol, sexo y música, mientras busca al culpable del asesinato de Susana Macaya, una joven gitana desaparecida tras su despedida de soltera.

‘¡GARCÍA!’. Ambientada en una hipotética España actual, en un país dividido y al borde del caos, la serie está protagonizada por Antonia (Veki Velilla), una joven periodista de investigación que tropieza con una conspiración urdida hace décadas: la existencia de un superagente criogenizado, García (Francisco Ortiz), creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos de Franco.

‘HERIDAS’. Adaptación de la trama japonesa Mother, que alcanzó fama internacional tras ser adaptada en Turquía. Estará protagonizada por Adriana Ugarte, Cosette Silguero y María León. Heridas es un intenso drama que aborda el tema del abandono infantil y la búsqueda de la propia identidad.

‘LA RUTA’. La ruta del bacalao de Valencia de los noventa es el marco de esta historia que estará protagonizada por Ricardo Gómez, Álex Monner, Elísabet Casanovas, Claudia Salas y Guillem Barbosa. Dirigida por Borja Soler.

‘EL INMORTAL’. Inspirada en la vida del líder y fundador de la banda ‘Los Miami’, esta serie estará protagonizada por Álex García y mostrará el ascenso y la caída de un reinado delictivo, construido sobre el tráfico de drogas y la extorsión.

‘LA EDAD DE LA IRA’. Basada en la novela homónima de Nando López, está protagonizada por Manu Ríos y cuenta la historia del brutal asesinato de un hombre, presuntamente a manos de su hijo Marcos, un adolescente sin aparentes problemas.

‘DOS AÑOS Y UN DÍA’. Protagonizada por Arturo Valls, es una comedia que narra la caída en desgracia de un famoso y querido actor y presentador, que es condenado a cumplir una pena de dos años y un día por un delito de ofensas religiosas por un inocente pero desafortunado chiste.

‘POBRE DIABLO’. Creada por Miguel Esteban, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, esta serie de animación para adultos cuenta la historia de Stan, un chaval corriente salvo por el hecho de que es el Anticristo y que queda un mes para que se cumpla la profecía y tenga que cumplir con su destino: sumir a la humanidad en el horror y el caos.

‘EL SEÑOR DE LOS ANILLOS’. El señor de los anillos de J.A. Bayona no tiene a Sauron, Gandalf o Frodo como protagonistas, ya que esta serie épica (cuyo presupuesto supera los 500 millones de euros) se desarrolla miles de años antes de los acontecimientos que se narran en El Hobbit y El Señor de los Anillos, en la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media del universo creado por J.R.R. Tolkien y se inicia en un momento de paz relativa.

‘WE CRASHED’. Anne Hathaway y Jared Leto, dos de los rostros más conocidos de Hollywood, son los protagonistas de la esperada serie de Apple TV We Crashed, el título elegido para contar la historia real de los escándalos financieros que rodearon a la compañía de oficinas de ‘coworking’ We Work, el ambicioso ascenso y la caída inevitable de una de las ‘startups’ más valiosas del mundo.

‘PAM Y TOMMY’. Serie que recrea la escandalosa historia de amor entre Pamela Anderson y Tommy Lee, batería de Mötley Crüe, que se casaron en 1995 tras 96 horas de noviazgo. La serie se estrena el 3 de febrero, con Lily James y Sebastian Stan en los papeles principales.

‘LA EDAD DORADA’. Creada por Julian Fellowes, La edad dorada se desarrolla en los EE.UU durante la Edad Dorada, los años de auge de la década de 1880 en la ciudad de Nueva York; una historia de “época”, con espectaculares trajes y decorados que cuenta con actrices tan destacadas como Christine Baranski (The Good Figth) y Cynthia Nixon (Sexo en Nueva York), convertidas en las tías Agnes van Rhijn y Ada Brook.

‘LOS ÚLTIMOS TRES DÍAS’. El 25 de enero llega Los últimos tres días, la miniserie que aborda la presión internacional sobre el presidente de Yugoslavia, y criminal de guerra, Slobodan Milosevic, mientras vive una vida tranquila y aislada en Belgrado, junto a su esposa y su hija. Es marzo de 2001 y ha comenzado su final.

‘THE LAST OF US’. Versión para televisión del videojuego de acción-aventura y horror de supervivencia, ideado para la PlayStation 3 en 2013, del mismo título, donde se siguen los movimientos de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales, un argumento que mantiene la serie, cuyo estreno se espera para finales de este año.

‘GREMLINS: Los secretos del Mogwai’. Precuela de la archifamosa Gremlins (1984), que se remonta al Shanghái de 1920, donde un Sam Wing de 10 años (el viejo personaje que aparece en las películas originales), conocerá al Mogwai Gizmo. Serán 10 episodios de 30 minutos.

‘LOS FRAGUEL: la diversión continúa’. Los Fraguel, de Jim Henson, amantes de la música y la diversión, vuelven en una nueva serie de 13 episodios, Los Fraguel: la diversión continúa (Apple TV) a partir del 21 de enero, con Gobo, Musi, Rosi, Dudo, Bombo, el tío viajero Matt, además de nuevos ‘fraguel’ en aventuras que hablan de la magia de cuidar a los demás.

‘REBELDE’. No es un ‘remake’ de la telenovela mexicana del mismo título que arrasó en 2004, adaptación de la telenovela argentina, Rebelde Way, sino una versión renovada que se moderniza con los temas y la narrativa visual, que cuenta en su reparto con la actriz mexicana Lizeth Selene y con la brasileña Giovanna Grigio.

‘LA CASA’. Serie de animación por ‘stopmotion’ que explora el territorio del terror a partir de tres historias que confluyen en una mansión; la de una familia del siglo XIX, la de un promotor inmobiliario que, en la actualidad, encuentra invitados inesperados, y la tercera, en un ambiente post-apocaliptico, con su casera tratando de restaurar el edificio. Cuenta con Helena Bonham Carter, Matthew Goode, Susan Wokoma y Jarvis Cocker.

BOMBONES PARA LOS AMANTES DE STAR WARS. Boba Fett se adelantó a diciembre de 2021, pero 2022 es una caja de bombones para los adictos a Star Wars: De Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor y Hayden Christensen; Ahsoka, ‘spin-off’ de The Mandalorian, con la mismísima Rosario Dawson, o Andor, precuela de la película de Rogue One: una historia de Star Wars, sobre su personaje, Cassian Andor, a Lando (sobre Calrissian) o The Acolite -que se esperan para finales del 22 (o principios del 23)-, no puede ser un ramillete más apetecible.

EL UNIVERSO DE MARVEL SE EXPANDE. El primero en llegar será El pacificador (HBO Max, 13 de enero). John Cena, uno de los pocos sobrevivientes de El escuadrón suicida que trabaja ahora para el gobierno; Moon Knight (Disney+), con Oscar Isaac; Ms. Marvel (Disney +), prevista para finales del 22, con Iman Vellani como Kamala Khan/Ms. Marvel; She, Hulk (Disney +), con Tatiana Maslany como Jennifer Walters/She-Hulk, y Ironheart (Disney+), a finales del 22. Armor Wars (Disney +) se espera en el 23.