Una puerta al Hip Hop

Ya era hora de hablar de nuestros protagonistas... Nuestro autor Vicente Merlo Lillo (Valencia, 1955) ha vivido durante un tiempo en la India y se ha asomado a la Filosofía Occidental con un Doctorado y ha sido profesor en el Máster de Historia de las Religiones en la Universidad de Barcelona y en la Autónoma de la misma ciudad entre otras ocupaciones.

Un interés . Conocimos las obras de Vicente Merlo hace ya unos años y cada vez es más el aprecio que manifestamos por las mismas. Su conocimiento las ha vuelto a poner de moda... Vicente es un lector y sus lecturas son una manifestación de sus obras. Desde Madame Blavatsky la fundadora de la Orden Teosófica y su «Isis sin velo» Rudolf Steiner y el Camino de la Antroposofía creado por él entre otros autores hasta «Las enseñanzas de Sri Aurobindo» han marcado la Vida de este profesor de Filosofía que se ha desenvuelto en otros campos del Conocimiento. ¿Quién o que influyó en quién? De Sri Aurobindo se ha escrito «Además de filósofo,poeta y político, fue un yogui y un Maestro espiritual, en el sentido más amplio que la tradición hindú concede a este término» Pues la figura por emplear un concepto de Sri Aurobindo ocupa todos los trabajos emprendidos por Merlo. De hecho y no hace mucho realizó un estupendo estudio que será el primero con el título de «Invitación a la Lectura de la Vida Divina de Sri Aurobindo» donde «Hay que distinguir entre la evolución de las especies propuesta por Darwin como teoría explicativa de multitud de fenómenos biólogicos, y la evolución de la conciencia presentada por Sri Aurobindo» Y no podemos dejar de resaltar su obra quizás pionera en castellano «Las enseñanzas de Sri Aurobindo» Decimos bien, Enseñanzas no Biografía pues en ocasiones nos equivocamos y el propio Merlo nos ha hablado de un gran trabajo introductorio (si lo podemos llamar así) bajo el título de «Más Allá del Hombre. La Vida y la Obra de Sri Aurobindo» realizado por Georges Van Vrekhem quien tuvo conocimiento de la Obra de Sri Aurobindo y Madre en 1964. Una obra publicada por la Fundación Centro Sri Aurobindo y desde entonces ha sido objeto de varias traducciones.

Conversaciones entre un hijo y un padre. Nos vienen las palabras escritas por Merlo en su «Fascinación de Oriente.El silencio de la meditación» quién alude a «Es mi deseo que la lectura de estos textos despierte en el lector el afán de saber más, de matizar lo aquí dicho cuando lo crea conveniente y, sobre todo, de iluminar un poco más la propia vida» Todos estos autores lo han conseguido...

Lo que sin duda es cierto es habitamos por distintos caminos y es ahora cuando a través de una nueva obra de Merlo se mezcla la buena Literatura con la Conversación y acaban convirtiéndose en una gran pasión. Ya lo han hecho otros autores anteriormente pero quizás lo nuevo de esta obra- solo hay que leerla es ver como la han realizado y sí en estas mismas páginas comentabamos hace unos días una obra publicada por el intrepido editor Agustín Pániker esta ha merecido desde un comienzo toda nuestra atención. Igual que las apetitosas charlas entre un editor llamado Agustín Pániker entre el propio Merlo resaltando las ofrecidas sobre la Bhagavad Gita y los Yoga Sutras que Agustín ha editado... Pero...

¿Quienes lo hacen? . Lo hacen un padre y un hijo. Un padre que se ha olvidado de que es padre y un hijo se ha olvidado de que es su hijo (maticemos al menos en la conversación) Y en estos diálogos perdonen ustedes por las comas y los puntos donde se habla de todo pero con Conciencia. Su título es «Del Rap a la meditación.Conversaciones entre un hijo y un padre» Descubrimos a través de las palabras a dos personas que han viajado por mundos diferentes pero esos mismos mundos son totalmente complementarios. No se enfaden ustedes hablaremos largo y tendido de Vicente Merlo y de Elías Merlo nacido en la Barcelona de 1997. Un joven amante del hip hop bien entendido, de la Naturaleza y de los animales:

«Me encanta el amor que tienes hacia Oro nuestro perro -escribe Vicente-, «tu» perro un animal que conseguimos el año que fuimos a vivir a Moia»

Al reflexionar «el orientalista Vicente Merlo sabe callar ante la contudente voz nietzscheana de su hijo Elías, perspicaz detective del sentido de la vida y de la era de la incertidumbre. Así que a diferencia de otros libros de padres que educan a sus hijos, aquí el educador también es educado- que hermoso-, en un diálogo lleno de sabiduría y acidez, donde el místico reta con golpes amorosos al joven rapero que, verso a verso, es capaz de llevar al límite las certezas espirituales de su padre»

Por un Camino hacía una posible contestación... En cada diálogo intentan ir a una conclusión. Merlo es de todos ustedes conocido. Sus obras sumadas a las ya comentadas «Espiritualidad Trasreligiosa. Sabiduría Oriental y pensamiento integral» o una obra simple en las formas pero llena en contenido «Filosofía. ¿Que es eso?» nos hacen indagar con ellos y subrayar cada frase o pensamiento que forman parte de la Conciencia. Y sobrevolando estas conversaciones no podemos olvidarnos de «Baba Om. Una odisea Mística» de Tom Heckel quien realiza un prólogo para esta primera obra conjunta y según sus palabras «Lo que estás a punto de leer es un verdadero diálogo de verdades paradójicas y de perspectivas sobre la realidad, procedente de dos percepciones distintas que se unen a través de la paciencia y la aceptación para conformar las semillas de un nuevo paradigma espiritual» No diremos más... Hay que surmergirse en las frases de de este hijo y de este padre o en esa gaviota herida que aparece en sus páginas o en ese Cristianismo con el que nacemos condicionados para ser desarrollados después. En la primera parte de la obra se asoman a la Bhagavad Gita en donde al hacer dicho comentario parecen estar subrayando frase por frase la misma valorando sumamente cada palabra que luego intentan dar a conocer al lector.Cerraremos y que nos perdone Elías con un trabajo elaborado por Vicente con otros compañeros : nos referimos a «La Belleza del Silencio. El aroma de la meditación» Un aroma nunca mejor dicho que parece que ha estado presente en estas conversaciones y en estos trabajos elaborados por Lillo. ¿Hemos dejado de ser marxistas?, ¿hemos leído bien a Osho? Lo interesante son los textos que nos descubren temas y nos hacen indagar más y más como es el caso. La editorial La Llave ha acertado plenamente al confiar de nuevo en el profesor Vicente Merlo y en un autor aún por descubrir, Elías Merlo.