“Utilizo a josé Saramago para volver a poner la mente a cero”

Hablamos con David Cane, escritor y soñador, nacido en Badalona (Barcelona). Creció en uno de sus barrios emblemáticos, La Morera y curso estudios, en el Instituto Albéniz. Encontró en la escritura, en forma de pequeños relatos y en algún otro Blog de amigos, el medio y el entorno donde plasmar su imaginación.

Con La Filosofía del Crimen, da el gran paso y publica su primera novela, cumpliendo así, su sueño de convertirse en un escritor.

¿Quién se esconde tras el autor, Aficiones, gustos literarios...?

Una persona algo introvertida, con cierta dificultad en expresar sus sentimientos e inquietudes por miedo a no ser entendido, no sería la primera vez que me dicen que vivo en otro planeta. Mis gustos literarios son amplios, aunque me decanto más por la novela negra o de intriga. Por lo demás, de lo más común, paseos por la montaña con Kody (mi mastín de más de 50 kg) donde oxigeno todo mi cuerpo, y disfrutar con la familia y amigos de los buenos momentos que nos ofrece la vida, es corta y no se debe desperdiciar.

¿Qué te aporta la escritura y, ¿se puede vivir de ella?

Me aporta la posibilidad de expresar mis propias inquietudes, disfrazadas dentro de mis personajes. Es una vía de escape para todo ese ir y venir de ideas que pasan por mi cabeza. En cuanto a vivir de la escritura, como decírtelo, ¡yo pasaría algo de hambre! Sí que hay escritores que pueden vivir de ella, pero diría que son contados y con un gran recorrido a sus espaldas. También decir que mi prioridad era publicar esta novela, no la cantidad de beneficios que obtenga de ella, tengo los pies en el suelo.

¿Cómo compatibilizas la vida familiar, social y la escritura?

No hay tiempo para todo, es una verdad infinita, y del único entorno del que intento no restar nunca tiempo es del familiar, por varios motivos y por las características propias de mi familia. El resto, hay días y momentos para todo, es saber combinarlo, no siempre tengo la necesidad imperiosa de escribir, e incluso cuando estoy sumergido en la escritura, necesito espacios de no escribir, necesito alimentar otras facetas de mi vida, eso también me da fuerzas para seguir escribiendo.

¿Podrías compartir con nosotros alguna anécdota relacionada con la época en la que la escribiste tu primera novela?

La novela la empecé a escribir en 2020 al inicio de esta maldita pandemia, cuando empezó nuestro primer confinamiento, y lo que me sorprendió fue notar como mis personajes se movían libremente por mi ciudad, mientras yo no podía salir de casa ¡injusto!, estuve a punto de dejarlos a ellos también encerrados en sus casas, jejeje.

¿Qué van a encontrar los lectores entre las páginas de tus obras?

En primer lugar, me gustaría que encontraran una ventana a su propia imaginación, que al abrirla pudieran evadirse, dejarse llevar sin reglas ni ataduras, y sobre todo una ventana que se abre cuando nos hacemos preguntas, pera encontrar al otro lado nuestras propias respuestas, valientes y sinceras.

¿Para qué tipo de lectores escribes? ¿Algún género literario que te apetezca experimentar y aún no te atrevas?

Para todo tipo de lector, aunque en este mundo tan etiquetado me debería decantar por el lector que se mueve entre thriller psicológico y algo de novela negra. En cuanto a otro género literario, sí que me encantaría escribir un libreto teatral, no adaptar una novela al teatro, sino una obra exclusivamente pensada para el teatro.

¿Como definirías la relación entre escritores?

La relación entre los escritores que conozco, de mi entorno más cercano, es genial, y pienso que será igual en todos los niveles. Siempre encontraremos al “super yo” egocéntrico que no ve más allá de su propio ombligo, pero esto sucederá tanto en el entorno literario como en cualquier otro entorno. La soledad no proviene de lo que somos o hacemos, la creamos nosotros en nuestro interior, siendo para mí a veces necesaria, pero peligrosa si no la sabes gestionar.

Háblanos de tu último libro y del siguiente proyecto.

La filosofía del crimen es la novela que acabo de publicar con Terra Ignota ediciones. La enmarcaría dentro del thriller psicológico, aun odiando en cierto modo las etiquetas, y en ella presento a Joan, un personaje amable, cercano, que puede ser cualquiera de nosotros. Con él, quiero ir visitando ciertos rincones oscuros, escondidos, que el ser humano tiene en su interior, donde habitan ciertos instintos que puede llegar a emerger o no en determinados escenarios. Ésta es la primera entrega, veremos el segundo rincón a visitar, espero que también sea una sorpresa

Lo mejor que te ha pasado en tu andadura literaria y lo peor que has vivido en el camino de darte a conocer a los lectores.

Si bien era bastante desconocida mi afición a la escritura, lo mejor por el momento es la increíble acogida que ha tenido la novela en mi entorno laboral y círculo de amistades, del todo inesperada. Y por supuesto lo peor que llevo es todo lo relacionado con la promoción, como he dicho soy algo introvertido, y el mundo de las entrevistas, grabaciones, redes sociales, etc., etc. ...se me hace un poco cuesta arriba.

Una novela que te hubiera gustado escribir y un autor que te haga vibrar.

Difícil decidirme, hay muchas novelas que me encantan, y seguro que cuando lea la entrevista pensaré, ¡otras estaba esta otra también!, pero entre ellas se encontrarían La sangre de los inocentes de Julia Navarro y el Psicoanalista de John Katzenbach. En tema de autores soy algo “infiel”, no todo lo que publica un autor de mi agrado pasa por mis manos, y supongo que como todo en la vida tenemos distintas opiniones sobre diferentes libros de un mismo autor, buenas o malas. Si que soy más fiel al género, necesito intriga, que la novela tenga algo que descubrir en su interior. Aunque he de reconocer que cuando he leído una serie de novelas de un mismo estilo, o una trilogía de un mismo autor, utilizo a Saramago para limpiar, para volver a poner la mente a cero, es una lectura totalmente diferente.

En la televisión contemplas varias escenas: una pareja enamorada, una escena de guerra, unos cuadros abstractos, una escena demoniaca, niños descalzos que piden en las calles... ¿Cuál te inspiraría para escribir una novela o un relato?

A veces mi mente va por un lado y yo por otro, y solo al leer la pregunta ya me estaba diciendo “una pareja enamorada, mirando unos cuadros abstractos, que reflejan una escena demoniaca con niños descalzos pidiendo en una ciudad arrasada por las bombas”. Muchas son las escenas que te pueden llevar a escribir un relato, la diferencia se encuentra entre si la escena es en sí el relato o la incluyes dentro del relato que ya tenías pensado.