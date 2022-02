¿Volver a lo Sagrado?

“En la India hay muchos sannyasis que renuncian al mundo y muchos brahmanas conocedores de Brahma pero estos dos hombres tenían para mí un significado especial: el sannyasin era catalán y el brahmana era un ‘liberado en vida’ o jivanmukta”. Estas palabras del Doctor en Filosofía Ernesto Ballesteros nos pusieron tras los pasos de nuestro protagonista.

Nacido en Barcelona Swami Satyananda Saraswati ha pasado media vida en la India buscando esa savia nueva como una parte importante de su vida. Desde entonces no ha parado de profundizar y como un peregrino ha bebido en las fuentes. Fruto de esa trayectoria han sido sus muchos seminarios con una serie de obras que hay que leer una y otra vez dado su interés.

Hace un tiempo publicó en catalán y en castellano “El Hinduismo” donde realiza una introducción tanto para aquellas personas que han hecho del mismo su camino en la vida como los que se sienten interesados en saber que es un hindú. Y no solo se ha pasado toda una vida en la India sino que también ha escrito una serie de artículos donde habla de la experiencia y de la vivencia. ¿Son lo mismo? En un trabajo de Mahendra Tevar en torno a las conversaciones con Sri Ramana Maharshi escribió una introducción “Con la visita de Paul Brunton y la posterior publicación de su libro, La India Secreta en 1934 con tres capítulos dedicados a Sri Ramana, cuando éste empezó a ser conocido en Occidente quedó muy impactado por la presencia y la enseñanza directa del Maharshi y se quedó a vivir durante un tiempo en el ashram”

¿Que tiene la montaña de Arunachala que llama tanto la atención?

“Arunachala, la sagrada montaña del sur de la India me cautivó, amorosamente, me ‘aprisionó’ y estuve viviendo a sus pies durante unos veinticinco años y los poemas de los mahatmas explican que vivir cerca de esta montaña puede ser de gran ayuda cuando se lleva una intensa práctica yóguica. Su circunvalación o pradakrishna puede llevar a la contemplación interior. Los lugares de poder siempre me han atraído. En Ganeshpuri, en ese pequeño lugar en el centro de Maharastra, fue donde vivió mi gurú los últimos treinta años de su vida y a la vez fue el lugar de residencia de su gurú, Bhagawan Nityananda”

Sánscrito, la lengua de los dioses... Estudia sánscrito en Pondicherry y Benarés. En Thapovanam (Tamil Nadu), se adentra en la contemplación de los Upanishads bajo la guía de Swami Nityananda Giri

“Estos maestros lo han sido todo para mí. Por medio de la gracia y de su enseñanza de Swami Muktananda reconocí el espacio de la Divinidad en mi corazón y, en consecuencia, en el corazón de todos los seres. En mi maestro observé el inmenso amor que tenía por su gurú Bragavan Nityananda” A la pregunta de ¿Cómo se vive la espiritualidad en un país en donde se práctica la ahimsa (no violencia) pero que tiene en sus arsenales la bomba atómica? ¿Qué opina de esto Swami Satyananda? Nos responde con una pregunta: ¿Hablamos de la India moderna? Por un lado la popular ahimsa o no violencia gandhiana no pertenece a la tradición hindú pues solo hace falta leer el Mahabharata, la Bhagavad Gita o el Ramayana para reconocerlo. Hace falta recordar que la política no violenta de Gandhi llevó a la partición de la India, a la muerte de casi un millón de personas y a un tremendo problema con el Islam que la India no tiene resuelto, y que en el futuro puede tener consecuencias muy serias para la continuidad del hinduismo.

El Mahabharata la exalta como la virtud más elevada; pero cuando hablamos de una sociedad o de un país, éste puede necesitar en su gobierno un mínimo de himsa o violencia para poder disuadir a ciertos elementos que pueden alterar el bien común”

Ahora y con el sello de Kairós nos encontramos con una nueva obra donde hace un viaje apasionante por el camino del Yoga desde sus escrituras o textos y por las personas que han abierto en Occidente el Conocimiento y Sabiduría que entrañan “Las bases del Yoga. El origen del hatha yoga, los nathas, y su expansión en Occidente”.

Según Swami Satyananda “En la actualidad, un gran número de personas practican un yoga puramente postural, dejando de lado y olvidando la meta real del yoga, que es el autoconocimiento. Ciertamente, en el camino del yoga, por medio de la purificación del cuerpo y armonización de la respiración y la energía vital el practicante va entrando en espacios de mayor concentración y aquietamiento mental, pero es muy posible que millones de practicantes de yoga postural moderno raramente hayan oído la palabra samadhi o absorción. Esta absorción es el corazón y la auténtica meta del yoga”. No queremos olvidar obras anteriores que han marcado y marcan toda una línea editorial con libros como “Patañajali. Yogasutra.Los aforismos del Yoga” del profesor Óscar Pujol Riembau hasta el “Samkhyakarika. Las estrofas del Samkhya” con la introducción y comentarios de Laia Villegas.

¿Y un Diccionario? Muy importante es subrayar la publicación del Diccionario Sánscrito - Español del profesor Pujol. Una obra complementaría a estas mismas de las que estamos hablando. Swami Satyananda Saraswati se ha establecido en Barcelona donde además de escribir ha presentado un sello editorial y en el mismo se aprecian la Sabiduría y el Conocimiento. Es fundador de la asociación Advaitavidya, de la comunidad Kailas Ashram y de Ediciones Advaitavidya. Le acompañan en estas páginas sus fuentes originales: los Vedas y las Upanisads, la Bhagavad Gita, los Yogasutras o los textos clásicos del Hatha Yoga haciendo un verdadero viaje con aquellas personas que han difundido el yoga en Occidente como fue el caso de André Van Lysebeth o B.K.S Iyengar y su “Esencia del Yoga” entre otros.

En un mundo materialista. “Los pilares de la tradición hindú son valores tales como contentamiento, la austeridad, la veracidad, la fortaleza, el discernimiento, el no dañar, la entrega, la devoción o la nobleza”.