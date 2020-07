Bugallo destaca la “madurez” de los santiagueses para buscar el voto útil

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, instó ayer a “aprender” de los resultados electorales de este domingo y destacó el aumento del electorado “utilitario”, que “ajusta y concreta su voto en cada convocatoria”, dependiendo de los candidatos, las propuestas o las circunstancias. A preguntas de los medios, el regidor compostelano subrayó que, “claramente”, los gallegos “votaron de forma mayoritaria por que Alberto Núñez Feijóo siga siendo presidente de la Xunta” y por que Ana Pontón “lidere la oposición”. “Los dos tienen una gran responsabilidad”, señaló.

Del mismo modo, a la vista de los resultados, para Sánchez Bugallo “se confirma un fenómeno que en Santiago se conoce bien, porque lleva pasando décadas, pero que adquiere más dimensión”. El regidor llamó a éste el “voto utilitario”, en que el ciudadano decide su opción “en función de cada convocatoria electoral, de los candidatos, de las propuestas o de las circunstancias”, un “voto que puede variar”.

Esto, que “en un principio era un 10, 15 ó 20 % del electorado, en estas elecciones, en Santiago, superó ampliamente el 30 %”, dijo el primer edil, que instó a “tomar buena nota” de algo que “va a ir creciendo en el futuro”. “Nadie debe dar nada por supuesto”, añadió. “Es un electorado que en cada convocatoria ajusta y concreta su voto. Que en un momento determinado vota a Martiño Noriega para ser alcalde y a Ana Pontón para la oposición, o a Bugallo para ser alcalde y a Feijóo para ser presidente de la Xunta”, ejemplificó.

Para el alcalde de Santiago, este elemento es un “síntoma de madurez política” que “merece” todo su “respeto”, y apostó por “aprender” de ello y “ser conscientes de que esto seguirá siendo así”. “Según mis datos, 18.000 ciudadanos compostelanos cambiaron su voto con respecto a las municipales de hace un año”, concluyó el primer edil.

Tras felicitar al PP por su resultado, rechazó hacer “una valoración interna” en clave del PSdeG, aunque, admitió, “siempre hay que aprovechar todas las oportunidades para aprender”. “Aprendí infinitamente más de mi derrota electoral de 2011 que de mis victorias anteriores”, subrayó. Finalmente, manifestó que, del Gobierno de la Xunta que sale de estos comicios, espera “lealtad institucional”, una “seña de identidad” de la actuación del gobierno local, que busca “poner a la ciudad por encima de cualquier ideología política o interés personal”.

Bugallo expresó su “satisfacción” por el nivel de participación alcanzado durante la jornada electoral, algo que, en la situación actual, “dice mucho del sentido de responsabilidad social de los gallegos”. Del mismo modo, felicitó a todos los que intervinieron en el proceso, que “hicieron un trabajo excelente”.

Al respecto, cabe recordar que el PPdeG se proclamó vencedor de las elecciones autonómicas de este domingo, tras haber conseguido 23.533 votos, lo que representa un 47,55 % del total. Le siguió el Bloque Nacionalista Galego, con 14.158 apoyos (28,61 %), mientras que el PSdeG quedó en tercera posición, con 7.114 papeletas (14,37 %). Galicia en Común, la confluencia en la que estaría enmarcada Compostela Aberta, formación liderada por el exalcalde Martiño Noriega, logró tan solo 2.435 votos (4,92 %), a la vez que VOX, el partido de Santiago Abascal, se hizo con 806 sufragios.

OTRAS REACCIONES. En este contexto, el portavoz municipal del PP de Santiago, Alejandro Sánchez-Brunete valoró ayer en declaraciones con este periódico el “magnífico resultado” obtenido por su partido en la capital de Galicia. “La satisfacción es en clave de país y también en clave de proyecto político”, manifestó, antes de apuntar que en las elecciones del domingo se pudo comprobar que “existe un voto potencial, que roza el 50 por ciento, y que es alternativo a la izquierda”. Sin querer extrapolar cifras, indicó que el PPdeG cuenta en Compostela con “un amplio margen de crecimiento, que posibilita elaborar un proyecto que permita salir al encuentro de ese electorado”.

Martiño Noriega, portavoz de Compostela Aberta y candidato de Galicia en Común, formación que no obtuvo representación en el Parlamento de Galicia, después de un tremendo batacazo en las urnas este domingo, se dirigió a su seguidores de Twitter para manifestar que “hoxe temos maioría absoluta do PP 4 anos máis e os nosos resultados foron peores que malos. Grazas a todas polos aloumiños, parabéns á xente do Bloque polos resultados e agora toca continuar a defender a vida dende a trincheira da Medicina”.

Por su parte, Goretti Sanmartín destacó el hito del BNG de pasar de apenas 5.000 votos a más de catorce mil en unas elecciones autonómicas en Santiago. Al respecto, aseguró que el Bloque “non defraudará” al electorado compostelano, a la vez que, “aínda que non se conseguiu o obxectivo de lograr unha alternativa ao Goberno do PP, traballaremos para tela dentro de catro anos”.