Caballero seguirá al frente del PSdeG pese a los resultados “insatisfactorios”

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha considerado “insatisfactorios” los resultados alcanzados por su formación en las elecciones autonómicas de este domingo, en las que ha alcanzado 14 años --los mismos que en los comicios de 2016--.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede del PSdeG con el escrutinio prácticamente finalizado, ha asegurado que el resultado es “claro” y que le corresponde al PP y a Alberto Núñez Feijóo, al que ya ha trasladado su felicitación, “encabezar un gobierno en Galicia”.

En su intervención, Gonzalo Caballero ha destacado que, con todo, su formación sube un punto y medio los apoyos con respecto a las autonómicas de 2016, y obtiene un 19,36% de los votos.

“Estamos en condiciones de cumplir con los gallegos en el Parlamento de Galicia desde dónde se nos colocó, en la oposición política, y allí estaremos cumpliendo”, ha manifestado.

Además, tras recordar que él tiene una vida profesional “muy satisfactoria” como profesor universitario, ha asegurado que dio un paso adelante hace dos años y medio para liderar el partido, etapa en la que en los comicios de 2019 alcanzó “los mejores resultados de su historia”.

“Ahora en estas elecciones los resultados no son satisfactorios, no son los que esperábamos pero mi sentido de responsabilidad sigue siendo liderar el PSdeG-PSOE y creo que esa es la opinión que tienen la mayoría de los militantes y para lo que me dieron su voto”.

SANTIAGO. EUROPA PRESS