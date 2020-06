Casado defiende que el PP "del milagro económico" y de la "unidad" apoya a España en la UE

PONTEVEDRA. E.P. El presidente del PP, Pablo Casado, ha reivindicado a la formación como "un partido de Estado" que "estuvo a la altura de las circunstancias" durante la pandemia, el PP "del milagro económico" que confía en que una cuarta victoria de Alberto Núñez Feijóo le vuelva a "catapultar" en el conjunto estatal y que "apoya" a España en Europa.

En un mitin en la Plaza de Toros de Pontevedra, ante poco más de 300 militantes y simpatizantes --debido a las medidas de seguridad por el coronavirus--, Casado ha afeado que, durante la gestión de la crisis del ébola en España, al PP "se le llevó a la UE por el sacrificio de un perro" de la enfermera que se contagió de la enfermedad y que sufrieron "escraches" a la puerta del hospital donde estaba ingresada.

Enfrente y frente a las "tergiversaciones" que ha atribuido al PSOE, ha defendido que el PP está "apoyando a España en la UE", desde comisarios a primeros ministros populares.

"Y cuando una persona se presenta a un puesto europeo de relevancia, el PP lo apoya, a diferencia de lo que hicieron con compañeros nuestros. Nosotros no somos así. No pido que nos lo agradezcan, pero al menos que no tergiversen y manipulen", ha instado, antes de subrayar que ese "interés" de los populares "en remar a favor" para superar la crisis también es lo que se plantea en las elecciones gallegas.

Asimismo, ha defendido que el PP es "el único partido que representa y cobija a los ciudadanos que quieren vivir tranquilos en una nación unida, pagando a políticos por que resuelvan problemas y no creen otros". "Un país en el que el sectarismo no catalogue a las personas por a quién voten, en qué idioma sueñan, o a quien aman", ha apostillado.

"Un país para todos en el que el PP tiene la obligación y la responsabilidad moral de decir que aquí caben todos los que quieren seguir viviendo unidos, un país normal de gente corriente, de héroes de lo cotidiano. Es lo que tiene que representar el PP: un partido siempre al servicio de la gente y siempre al servicio de España", ha setenciado.

"HUIR DE LOS BLOQUES" PERO HACIENDO "OPOSICIÓN"

A renglón seguido, ha rememorado que ya en su día afirmó que "un país de dos bandos no es una nación entera, sino un país hecho pedazos", antes de apelar a "huir de los bloques, de la confrontación" y de apostar por la "concordia constitucional", pero también "por la convivencia", sin "falsos mantras" y "sin rehuir de la responsabilidad de hacer oposición".

Y es que, a juicio de Casado --quien ha insistido en que el Gobierno debe revelar "la verdad" sobre la cifra de muertos por el covid-- decir lo que se ha hecho "mal" o qué se puede "hacer mejor" no es incompatible con "plantear una alternativa de futuro de unidad para todo el pueblo español".

No en vano, ha defendido que, en el marco de una pandemia "tan brutal", el PP "ha estado a la altura de las circunstancias", con los presidentes autonómicos "remando a favor del Gobierno y anticipándose".

ELOGIOS A FEIJÓO, "EL MEJOR PRESIDENTE DE LA HISTORIA DE LA XUNTA"

A modo de ejemplo, ha elogiado la gestión de Feijóo, a quien ha situado como "el mejor presidente de la historia de la Xunta", un mandatario que "ha protegido" a su pueblo y un Gobierno que ha actuado como "paraguas" en tiempos difíciles para España.

Casado, quien también ha reconocido el "legado" de Mariano Rajoy en su "casa" de Pontevedra, se ha esforzado en argumentar la postura del PP como "partido de Estado" y ha recordado varias propuestas ya detalladas, como el impulso de "un pacto de Estado" por la salud.

LA "NORMALIDAD DEL PP", EL "MILAGRO ECONÓMICO"

"Y esta semana hemos apoyado el decreto de nueva normalidad, un decreto insuficiente e innecesario, pero lo hemos apoyado para mandar un mensaje de unidad y responsabilidad. Lamentablemente, la nueva normalidad del PSOE vuelve a ser la creación de empleo y el intento de dividir", ha reprobado.

En el polo opuesto, ha contrapuesto que la "normalidad" del PP es que cuando gobierno "crea empleo y une a los españoles". En este punto, ha reivindicado el legado de Rajoy, quien dirigió un Gobierno -ha dicho-- que creó empleos e impulsó medidas como la reforma laboral, en la última crisis económica.

"La normalidad del PP es el milagro económico y de empleo, el que hicieron (José María) Aznar y Mariano Rajoy y el que volveremos a hacer", ha asegurado el dirigente popular, quien ha incidido en la necesidad de "gobernar juntos y tender la mano" sin dejar de decir "lo que hace falta en España para salir del atolladero".

Y es que, a su juicio, si la española es la economía que "más drásticamente cae" en la pandemia, y se destruyen empleos, hay "más sanitarios contagiados" o es el que cuenta "más muertos en comparación con el número de habitantes, algo se habrá hecho mal y algo" podrán decir los populares.

RETO A SÁNCHEZ

Finalmente, Casado ha vuelto a recordar que España se "encamina a un homenaje nacional con presencia de líderes europeos" para las víctimas del covid y ha demandado al Gobierno que "aclare" la cifra de fallecidos.

Al tiempo, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado en Ourense, y ha criticado que viene "muy poco" a Galicia y que, cuando lo ha hecho ha sido "solo a insultar" a Feijóo "con la impotencia del mal jugador que quiere el campo encharcado para que la bola no ruede bien".

Por ello, "antes de volver con esa caravana de 12 coches" que ha acompañado -dijo-- al jefe del Ejecutivo, le ha retado a decir "claramente" a los gallegos si se compromete con el futuro de Ence, con mantener el empleo de Alcoa, con las industrias ubicadas al lado del mar o con el sector del motor.

"Que diga si se compromete con Galicia porque yo sí lo hago y por eso apoyo al mejor presidente de la historia de la Xunta", ha aseverado, antes de mencionar el proyecto del AVE como ejemplo de que el PSOE "lo único que ha hecho es jugar al Risk" y "sacar chinchetas de donde no puede gobernar" y de reprobar las "zancadillas" del Ejecutivo a Galicia pese a la "buena gestión" de Feijóo.