De la indefinición del eslógan de En Común a la renovación del Bloque

Un partido joven o recién consolidado, un partido que no se encuentra entre los más votados y para el cuál cada voto cuenta, necesita de un refuerzo de su programa político mucho más que los mayoritarios. Por ello, es aquí donde los eslóganes y simbología empleadas entran en juego, adoptando un papel fundamental en esta lucha por alcanzar el poder.

Esta campaña, no cabe duda, es totalmente atípica, no estamos acostumbrados a tan solo dos semanas de transmisión de mensajes electorales, a tan poca preparación previa al día de la votación y tampoco a un día de urnas en el que la distancia social será clave para poder acudir a depositar nuestro voto, lo que anticipa que pueden ser las elecciones con menos participación de nuestra historia. Toda esta suma de factores es necesario tenerla en cuenta a la hora de analizar los distintos lemas políticos y eslóganes de los candidatos para este 12-J.

La primera impresión cuando se ven estos lemas es que uno refuerza de manera explícita a Galicia y el otro no, pero detrás de este uso se esconde una intención. El BNG parece utilizar “Galicia” al igual que el PPdeG y PSdeG, pero no es así, ya que “cada lema tiene un objetivo diferente y va referido también a untarget (objetivo) diferente”. Sin embargo, En Común directamente no plantea un mensaje dedicado a las elecciones de este año, sino que perfectamente, descontextualizado, valdría para cualquier otra campaña, algo que juega en su detrimento.

Nieves Lagares, profesora titular de la USC y experta en mercadotecnia política profundiza en los eslóganes de los candidatos a la Presidencia de la Xunta Antón Gómez-Reino, por parte de Galicia en Común, y Ana Pontón, como representante del BNG.