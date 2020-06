“Defenderé Galicia hasta el final. Lo de As Pontes, Ence y Alcoa es una cacicada”

Arranca esta campaña con las encuestas muy a su favor para repetir mayoría absoluta. Los estudios demoscópicos que precedieron al fallido 5 de abril mostraban, sin embargo, unos resultados bastante más ajustados. ¿Que lectura hace?

Las encuestas lo que tienen que hacer es animar y no desmovilizar y el riesgo de unos sondeos favorables es que generen cierta confianza y desmovilización en la que, espero, no caigamos .

En tal caso, ¿espera una recompensa a su gestión ante la crisis del coronavirus o un castigo a la del Gobierno de Pedro Sánchez?

Hay alcaldes de nuestro partido que se convirtieron en jefes de la oposición con encuestas que le daban mayoría absoluta y, por lo tanto, los sondeos a mi no me van a pillar. Aún estamos en una fase crítica de la pandemia, aunque es cierto que la aguda, al menos la primera, parece que la hemos controlado. La situación que tenemos todavía es de pronóstico reservado y me da la sensación de que la gente busca confianza y certezas, y nosotros se las damos más que un multipartito.

En la calle no se respira ambiente electoral. ¿Teme más a la abstención o los indecisos?

Temo más a la abstención y a la desmovilización. Por responsablidad, en Euskadi y en Galicia tuvimos que convocar elecciones, porque sabíamos que en otoño el riesgo se iba a incrementar. Los epidemiólogos, los preventivistas, los urgenciólogos, nos avisaron de que cuanto antes se hicieran los comicios después del confinamiento menos riesgo sanitario, y que éste aumentaría si esperábamos a que entrasen aquí un millón de personas en verano, a la bajada de temperaturas, al cruce de enfermedades respiratorias, a la gripe. Lo que temo es que la gente, o bien porque crea que las elecciones ya están resueltas o bien porque tenga ciertos reparos, no acuda a votar.

Sobre todo la gente mayor...

Sí, claro, pero puedo asegurar que los colegios electorales nunca han estado tan inspeccionados y nunca han tenido tanto rigor en cuanto a circuitos de entrada y salida, con geles hidroalcohólicos, mascarillas, preferencia de los mayores de 65 para no hacer colas... Los más de 2.000 colegios electorales que hay en Galicia son más seguros que las terrazas o determinados o hábitos sociales que inevitablemente están ahí.

La polémica sobre la supresión del paritorio de Verín marcó un punto de inflexión en la precampaña del 5-A. Entonces, su política sanitaria era el principal punto de crítica de la oposición a su labor de gobierno. ¿Se ha vuelto ahora la gestión sanitaria su punto fuerte?

La sanidad gallega se ha sometido a un test de estrés máximo y ha demostrado ser, si no el mejor, uno de los dos mejores de España. El mantra del deterioro y la falta de inversión de la sanidad pública ha quedado al desnudo con los acontecimiento y los hechos sanitarios. Ese era un mito con pies de barro y se ha destruido. Construimos el hospital deLugo, desdoblamos el de A Mariña, ampliamos el de O Salnés, mejoramos las ucis en el de Santiago, contruimos el edificio de hospitalización de Ourense... Si no hubiésemos construido el de Vigo, imagínese las colas en las urgencias en las aceras del Corte Inglés en el centro. Hoy hemos recogido los frutos de inversiones hospitalarias muy potentes. Y, adicionalmente, hemos tomado decisiones importantes, como ser conscientes del problema del coronavirus desde del 27 de febrero, cuando constituimos una comisión del covid, o duplicar las camas de uci, comprar 150 respiradores el 1 de marzo... Hemos además acreditado que tenemos un personal sanitario y sociosanitario de primer nivel. Todo esto ha permitido que Galicia, junto con Canarias, haya sido la comunidad con menos fallecidos en función del número de contagiados. Es una frivolidad decir que aquí ha habido menos virus.

La oposición cree que en la gestión de la pandemia la Xunta pudo ejercer más competencias. Caballero resumió su actuación acusándole de ser un “pitufo gruñón” contra el Gobierno central...

Pues mire, la verdad es que tampoco esperaba muchas aportaciones de la oposición, ni creo que esa manifestación sea necesario que obtenga respuesta. Hemos sido felicitados por el Ministerio de Sanidad en público y en privado y hemos aportado mucho durante las catorce conferencias de presidentes .

Una de sus actuaciones más criticadas ha sido el bono de 250 euros para sanitarios. ¿Se va a retirar?

No. Los mejores hoteles de Galicia nos han confirmado su interés y esto es un compromiso con el clúster del turismo, no es para reconocer el trabajo de los profesionales frente al covid. En el caso de que no se agote, se pondrá a disposición de otro personal que también ha sido importante durante la pandemia.

Si hacemos caso a las encuestas, el BNG subirá notablemente y puede luchar por ser primera fuerza de la oposición. ¿A quién ve más rival, a Ana Pontón o a Gonzalo Caballero?

A mi el porcentaje de azúcar, café, leche o sacarina me da igual. Aquí hay cuatro partidos que se presentan a las elecciones con el único objetivo de que el PP no saque mayoría absoluta, y no hay un líder dentro de los cuatro partidos. Hay dos opciones, la del experimento o la de la experencia; un multipartito o un gobierno.

Dirá usted que no, pero se le reconoce como portavoz del ala más moderada del Partido Popular, el contrapeso a la oposición más dura que ejercen Casado, Álvarez de Toledo o Díaz Ayuso. El análisis del 12-J se hará también en clave interna...

Mi único objetivo es ser útil a Galicia y que Galicia tenga un gobierno que gobierne,y un grupo mayoritario que aporte estabilidad institucional, y no repetir esta coalición inestable que hay en el gobierno de España. ¿Cuál es el compromiso de ese Gobierno con Galicia? Basta recordar Meirama, As Pontes, Alcoa, Ence, la industria conservera...

Se dice que usted fue clave para que el PP de Casado apoyase el acuerdo para la reconstrucción en España . ¿Hay que ir más allá en los acuerdos entre PP y Gobierno y que eso sirva para destensar la crispación instalada en la política estatal?

Tras las segundas de Sánchez yo abogué por ofrecerle al socialista un pacto de legislatura . Pero la verdad es que eso me duró 48 horas, porque las elecciones fueron un domingo y el martes Sánchez firmó la coalición con Podemos. Sigo pensando que en un momento de gran balcanización de la política española es necesario que los dos partidos que fueron partidos de Estado durante estos cuarenta años hablen y acuerden. Pero no es posible. Tenemos una coalición de gobierno que no es compatible con el tratado de la UE, porque las políticas de Podemos son políticas atípicas y anacrónicas en la Europa del euro. El PP ha demostrado que es un partido de Estado porque todos los presidentes autonómicos del PP hemos ayudado al Partido Socialista durante las 14 conferencias de presidentes con propuestas, alternativas, experiencia... El Estado en estos momentos está en una encrucijada. España necesita el gobierno de la Unión Europea para llegar a fin de mes durante el próximo año y medio. Vamos a subscribir deuda pública hasta el año 2020 y cuanto más cosas podamos acordar más rápido podremos ir.

Y en Galicia, han de ponerse ustedes de acuerdo para levantar el país?

Nosotros hemos trabajado con la sociedad civil y tenemos unos acuerdos sanitarios muy potentes con los profesionales tanto en el ámbito de la sanidad como de los servicios sociales, y tenemos un diagnóstico muy potente también en el ámbito económico, con académicos, directivos del máximo nivel y economistas. Con ello, la Xunta ha reordenado su presupuesto y ha puesto unos 1.700 millones de euros de su presupuesto que, junto a lo que acabamos de recibir del fondo estatal, supondrá una movilización de más de 3.000 millones de euros. Ahora nos queda el diálogo político. Pero en una precampaña esas cosas están abocadas al fracaso. Llevaremos al Parlamento la propuesta de plan económico de reactivación y dinamización de la economía gallega y a ver si somos capaces de mejorarlo.

En la crisis de 2008 su gobierno apostó claramente por una política de austeridad en el gasto público. En la del covid parece que la línea es la contraria. ¿Ha cambiado su filosofía de cómo encarar una crisis, es que las circunstancias son totalmente distintas o es que la austeridad aún está por llegar?

De todo un poco. En 2009 la Xunta tenía un agujero de 2.200 millones de euros, y el gobierno socialista nos detraía del presupuesto 400 millones cada año y además los ingresos se habían desmoronado; por lo tanto, teníamos que gestionar con 2.000 millones menos cada año. No soy el abanderado de gestionar con 2.000 millones de euros cada año, soy el responsable de conseguirlo. ¿Qué ocurre ahora? No es que España esté en una situación de una recesión profunda, lo que ocurre es que España está a la cabeza de los países con peores datos económicos, pero es que hay muchos países con malos datos económicos. De los 4 motores de la UE, hay 3 muy tocados, España, Italia y Francia. Esta es una crisis muy distinta a la anterior. Insisto, lo que yo tuve que hacer es vivir con un 20 % menos de presupuesto varios años y llegar a fin de mes todos los meses.

¿Qué papel debe jugar el PP en Europa a la hora de negociar fondos para España? ¿Cree que está haciendo lo correcto poniendo trabas a que las ayudas lleguen con más condicionamientos?

Eso es un mantra.

¿Es un mantra?

Evidentemente. ¿Quienes son las autoridades que están proponiendo ayudas a España? La presidenta de la Comisión es del Partido Popular Europeo, el comisario de presupuestos también, así como la nueva presidenta en el siguiente semestre de la Unión Europea, que es Angela Merkel y también es del PPE. Aquí de lo que se trata siempre es de que si se pacta con Bildu la derogación de la reforma laboral es por culpa del PP y si ahora nos van a condicionar el dinero que nos van a prestar también va a ser por culpa del PP. Pero, lo importante es que en este momento en Europa el Partido Popular Europeo es el más importante y el partido determinante. Por consiguiente, no solamente no vamos a perjudicar los intereses de nuestro país sino que vamos a seguir intentando dentro del PPE que haya cosas inéditas: como que sea la primera vez que la UE emita 750.000 millones de euros de deuda. Sin el PPE España no tendría ni quien le comprase la deuda pública ni quien hubiese planteado una propuesta de fondos europeos sin precedentes. Ahí estamos nosotros en esos dos proyectos.

¿Podemos decir que después de las autonómicas no vamos a tener que hacer recortes o es muy aventurado todavía?

Tenemos que reactivar la economía mundial. No es una cuestión de que un país haga un esfuerzo durante años y supere la situación a través de las exportaciones como fue en el caso de España.

¿Lo peor desde el punto de vista económico está aún por llegar?

En mi opinión, sí. El hecho de que la UE emita 750.000 millones de euros con cargo a los países miembros requiere del acuerdo de todos los parlamentos nacionales. En el caso de que todo vaya bien y Europa active un fondo de 750.000 millones de euros en el que España podría recibir hasta el 20 % de esa cuantía eso va a conllevar que esos fondos tengan un destino. No es un regalo. Es un préstamo para reactivar la economía de acuerdo con unos objetivos estratégicos que marque la UE. Y ahí veremos cuál es el contenido de esos objetivos y cuáles son los parámetros que nos van a medir. Yo creo que dada la situación mundial esto va más de reactivar la economía que de una política de disminución de gasto público. En todo caso, digamos que los sectores económicos se van a reorientar. Y eso va a producir efectos positivos y en algunos casos negativos.

Dentro de esas exigencias se puede hablar de recortes en los sueldos de los funcionarios, recortes en las plazas de servicios públicos.

Galicia es una comunidad que ha hecho deberes. Muchos. Si es la comunidad que menos ha incrementado la deuda pública lo lógico es que durante los próximos años nuestros criterios, reglas de déficit público y reglas de gasto sean más permisivas que en otras comunidades que tienen una deudas públicas seis o siete puntos más del PIB que Galicia. Galicia tiene 3.500 millones de euros de deuda sin emitir, es decir, sin gastar, en relación con la media de las comunidades autónomas. Eso debería por parte del Gobierno central de tener un tratamiento más liviano para Galicia que para otros que están endeudados hasta las cejas.

Todo esto coincide con la amenaza de cierre de Alcoa en As Mariñas, As Pontes, Meirama... Desde la Xunta se le echa la culpa al Gobierno. ¿No tiene capacidad Galicia para salvar su industria? ¿Que propuestas concretas tiene el PPdeG?

Las mismas que hemos hecho y que han mantenido la industria durante todos los años que hemos gobernado. Durante todos los años que hemos gobernado no ha habido problemas con Ence, con Alcoa, ni con Meirama, ni con As Pontes. Por tanto, nosotros no hemos cambiado. Ha cambiado la política energética del Gobierno central.

¿No es un modelo agotado el de As Pontes o el de Alcoa?

Para nada. Lo que hemos de hacer en Alcoa son dos cosas y la primera es meter una tarifa competitiva. El Gobierno lleva dos años y dice que dentro de dos años podrá firmar una PPP o una PPA, que es un sistema de compra de energía a diez años en precios entre 30 y 35 euros el megawatio. Eso es lo que necesita Alcoa hoy y evidencia que hemos perdido dos años. La segunda cosa que necesita Alcoa es que el Gobierno nos dice lo que va hacer dentro de dos años pero no nos da ninguna solución para los dos próximos años. Y nosotros lo que le estamos diciendo al Gobierno es que los 270 millones de euros que tiene todos los años para gastar del impuesto de emisiones de C02 los destine a las empresas hiperelectrointensivas, que hay tres en España. El Gobierno rebajó los 500 millones que ponía en la etapa de Rajoy para las electrointensivas y además, en vez de repartirlo con cien, que eran las que tenían derecho, lo repartió con 600. Sorprendentemente, las nuevas empresas a las que les ha subvencionado el precio de la luz son mayoritariamente de Euskadi y de Cataluña. Esto es una decisión política, no es una decisión económica. Por eso, nosotros vamos a defender Galicia hasta el final, no sólo Alcoa, sino también As Pontes y Ence. Lo de As Pontes, Ence y Alcoa es una cacicada, una cacicada que yo por su puesto no voy aceptar bajo ningún aspecto. Y el que quiera engañar diciendo que la Xunta es corresponsable miente, porque la Xunta es una víctima de una política energética absolutamente ideologizada, que es una cacicada contra los intereses de Galicia claramente. No tiene ninguna justificación. Y siento cabrearme. Pero, es que hasta aquí puedo llegar.