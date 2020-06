Este xoves remata o prazo para solicitar o voto por correo

Este próximo xoves finaliza o prazo para poder solicitar o voto por correo para as eleccións ao Parlamento Vasco e de Galicia do próximo 12 de xullo.

Segundo informou Correos, os cidadáns que queiran votar por correo "aínda dispoñen de prazo para poder realizar os trámites necesarios". "Os electores poden solicitar en calquera oficina de Correos de España, o Certificado da súa inscrición no Censo Electoral do País Vasco ou de Galicia", engadiu.

Esta solicitude, lembra, "debe ser realizada persoalmente por cada elector, salvo en caso de enfermidade ou discapacidade acreditadas mediante certificación médica oficial que impida a formulación persoal da devandita petición", en que poderá "ser presentada en nome do elector por outra persona autorizada notarialmente ou consularmente".

No momento de formular a solicitude, os interesados deben acreditar a súa personalidade presentando ante o empregado da oficina postal o DNI, pasaporte ou carné de conducir orixinais.

A solicitude de certificado de inscrición no censo tamén se pode solicitar de maneira telemática a través da páxina web www.correos.es. Esta opción púxose en marcha por primeira vez este ano como consecuencia da situación sanitaria.

Para solicitalo é necesario dispor de DNI electrónico ou dun certificado dixital válido para asinar electrónicamente a solicitude e ter instalado no computador AutoFirma, a aplicación de firma electrónica do Ministerio de Hacienda. O prazo de presentación de solicitude telemática finaliza ás 23,59 horas deste xoves.

DOCUMENTACIÓN

As Delegacións Provinciais da Oficina do Censo Electoral, após comprobar a inscrición dos solicitantes no censo, preparan os envíos coa documentación electoral á dirección indicada polo elector na súa solicitude, indicou Correos.

"Correos distribúe esta documentación e responsabilízase de realizar polo menos dous intentos de entrega en man ao propio destinatario", subliña.

No momento da entrega, sinalou a entidade, "o elector, se así o desexa, pode entregar ao carteiro ou carteira o sobre co voto cumprimentado a cambio dun xustificante acreditativo do depósito do seu voto". Se o elector decide non entregar o seu sufraxio nese momento, pode despositarlo en calquera oficina de Correos até o próximo 10 de xullo ás 14,00 horas.

SANTIAGO. EUROPA PRESS