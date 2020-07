Feijóo cierra campaña llamando a votar frente al "miedo": "Intento ser presidente y alcalde de toda Galicia"

SANTIAGO. EP. El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado la jornada de cierre de la campaña para el 12 de julio con una llamada a acudir el domingo a las urnas sin que nadie "interfiera" en una votación "libre, segura y tranquila", así como con una apelación a la responsabilidad de decidir lo que Galicia "quiere ser" frente a quienes secundan "la estrategia del miedo".

"Intento ser presidente de los gallegos y, por tanto, de algún modo, alcalde de toda Galicia", ha proclamado, en el arranque de un periplo que, este viernes le hará recalar en las siete ciudades gallegas, con Ferrol como parada final. Lo ha iniciado, acompañado de los candidatos Borja Verea y Paula Prado, en la capital gallega, en las escaleras de acceso a la Praza do Obradoiro y la Catedral a su espalda.

Allí, tras departir con peregrinos y otros visitantes, con el brote de A Mariña de Lugo como telón de fondo, el candidato popular ha insistido en animar a los gallegos a ir a votar el próximo domingo y ha vuelto a defender que se puede hacer de forma seguro. "Porque el territorio de Galicia es seguro, uno de los más seguros, desde el punto de vista de la pandemia, de la UE", ha esgrimido.

Y en este contexto, frente a los partidos que han pedido suspender las elecciones en esta comarca de la Mariña lucense, ha cargado contra la "estrategia del miedo a votar", que, bajo su punto de vista, "no tiene nada que ver con la democracia, con la transparencia" y "con el pueblo adulto" gallego, que "sabe lo que quiere y que no le gusta que le prohíban ir a votar".

Como argumento, ha indicado que, del mismmo modo que se puede "ir a una cafetería, a un atienda o a un centro comercial", los gallegos pueden "ir a votar con tranquilidad". "Decidir el futuro de Galicia, como demócrata y como gallego responsable también se debe hacer", ha apelado.

"EL LUNES HABRÁ UN GOBIERNO"

Por su parte, ha garantizado que, si reedita la mayoría absoluta, el próximo lunes Galicia tendrá un Gobierno que "siga gobernando", con la pandemia y trabajar para recuperar el empleo como "prioridad".

"El programa electoral lo desplegaremos de forma inmediata a partir del lunes, la estabilidad en el Parlamento se va a garantizar también de inmediato, y el funcionamiento de las instituciones quedará garantizado para los próximos cuatro años", ha defendido, antes de añadir que también se trabajará ya en el diseño de los presupuestos para 2021.

"Seguiremos trabajando, acreditando gestión, certezas y confianza. En este momento es imprescindible tener un equipo que pueda construir un gobierno en el momento de mayor dificultad y de incerteza máxima", ha subrayado, para concluir con una llamada a la votación "libre, tranquila y segura", así como también a la "responsabilidad" de decidir lo que Galicia "quiere ser" sin que nadie "interfiera en el derecho al voto".

"Pido a los gallegos que participen en el futuro de Galicia, acudiendo 15 minutos a los colegios electorales", ha proclamado Feijóo, quien, preguntado sobre las restricciones de A Mariña, y antes de que se hubiese producido la intervención del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, remarcó que la "instrucción" del comité clínico que asesora a la Xunta será cumplida "escrupulosamente".

"NO SE PUEDE CERCENAR EL DERECHO DE 55.000 PERSONAS"

En todo caso, el presidente ha recordado que en 2016 "fueron a votar en A Mariña de Lugo 55.000 personas", mientras que "el número que han dado positivo en el test (en el marco del brote del COVID-19) están en torno a 200 o 200 y pico".

"Vamos a ver las PCR definitivas pero estamos hablando de 55.000 personas que fueron a votar en 2016 y unas 200 personas a las que planteamos que no vayan a votar ahora. En esa proporción es bastante fácil entender por parte de todos que no podemos cercenar los derechos de 55.000 votantes", ha defendido, antes de reiterar que el brote --que focaliza en Burela-- ha sido "parametrizado" de forma "correcta".

"GALICIA NO HA TENIDO NINGUNA FRACTURA SOCIAL"

Preguntado al respecto, ha asegurado que, de lo que se siente más orgulloso tras 11 años al frente de la Xunta, es de que en la Comunidad no se haya producido "ninguna fractura social" y de que los gallegos se "entiendan", cada uno "con sus sensibilidades, su forma de entender Galicia o su posicionamiento partidario".

"Pero aquí no ha habido ni hay fractura social. Y unir a la gente y mantenerla unida en época de zozobra y de tensiones territoriales en otras comunidades es algo destacar", ha enfatizado, para añadir que, además, antes del COVID, Galicia estaba, desde el punto de vista económico y social, "en uno de sus mejores momentos".

Como ejemplo, ha aludido a los datos "macro y micro económicos", así como el funcionamiento de los servicios públicos y sanitarios, que ve "acreditado" durante la pandemia.

"AUTOGOBIERNO INTACTO"

Finalmente, ha defendido que la Comunidad demandó la transferencia de competencias y envió "el mismo listado" a los Ejecutivos de Mariano Rajoy (PP) y al que dirige ahora Pedro Sánchez (PSOE). "No las hemos obtenido", ha reconocido, antes de añadir que, "probablemente porque durante la crisis no era la prioridad" y porque la Comunidad no fue capaz de "persuadir" a ninguno de los dos Gobiernos.

En todo caso, ha defendido que salvo competencias "puntuales" que han podido obtener Euskadi y Cataluña, en el resto de autonomías "tampoco han sido legislaturas de competencias". "Han sido legislaturas de crisis y de dificultades", ha contrapuesto.

Dicho esto, ha advertido que puede que haya comunidades que hayan conseguido alguna competencia pero que, de facto, están "intervenidas por e Gobierno central". "Sin embargo, nosotros hemos mantenido nuestro autogobierno intacto, hemos mantenido nuestra autonomía financiera y no hemos tenido que pedir autorización al Gobierno central para pagar facturas ni pedirle dinero para llegar a fin de mes", ha esgrimido.

"Si hay alguna comunidad que haya mantenido intacto su autogobierno, esa es Galicia. Es mucho más importante mantener la autonomía financiera que obtener una competencia y después, cada mes, tener que negociar con el Gobierno central qué facturas se pagan y qué gastos se tienen", ha zanjado.