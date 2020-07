La rebelión del aluminio se planta ante el presidente Sánchez para pedirle soluciones

“Recibiremos o presidente do Goberno no acto de campaña do PSOE na Coruña. Esta acción sustitue a programado para a mesma hora na Delegación do Goberno”. De ello avisaron este mismo sábado, pasada la medianoche, a los trabajadores de Alu Ibérica, Alcoa y el resto de industrias electrointensivas que reivindican su futuro, llamadas a participar en las reivindicaciones previstas en la urber herculina. El aspirante a l Xunta por el PSdeG, Gonzalo Caballero, y el inquilino socialista del Palacio de La Moncloa, Pedro Sánchez, se enfrentarán así a partir del mediodía a la rebelión del aluminio, que surgió después de que la multinacional estadounidense Alcoa dejase en manos del grupo Parter con la bendición del Gobierno, que después la trasvasó no sin oscurantismo al Grupo Industrial Riesgo, y que la única fabrica de aluminio primario que mantienen el grupo con sede en Pittsburgh en San Cibrao, municipio de Cervo, en A Mariña lucense, fuese condenada a muerte, enviando al ERE (al paro) a 534 trabajadores.

“Gracias a todos e todas polo apoio e disculpade as molestias”, señalaban desde Alu Ibérica, cuyo comité de empresa está en guerra sin cuartel con Riesgo, a quienes consideran okupas de su planta. Pretenden los operarios metalúrgicos coruñeses, al igual que sus excompañeros coruñeses, que se intervengan y nacionalicen temporalmente las fábricas como paso previo de trasvasarlas a manos de inversores que, al contrario que Alcoa y frente a un Riesgo donde no ven garantías, aporten un porvenir a medio y largo plazo.

Una salida que gana enteros después de que el mismísimo titular de la Xunta y candidato a la reelección por el PPdeG, Alberto Núñéz Feijóo, retase al Gobierno central a llevar a cabo dichas nacionalizaciones si no logra cuajar medidas alternativas que convenzan a los actuales propietarios, en principio, de la fábrica de A Mariña lucense. Las de A Coruña y Avilés podrían seguir idéntico camino.