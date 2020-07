Pontón aboga por facer da cultura un piar fronte á "demolición" do PP

A candidata do BNG á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, mostrou este venres a súa intención de facer da cultura “un alicerce” para axudar aos creadores neste tempo de crise e tamén ao desenvolvemento económico fronte á “demolición” cultural que fixo o PP na Xunta, considerou.

Así se pronunciou a portavoz nacionalista durante un acto con representantes da cultura no xardín de San Carlos, na Coruña, á beira do Arquivo do Reino de Galicia, diante dun centenar de persoas.

Na súa intervención, Ana Pontón apostou por “un futuro” que proporcione unha “oportunidade” á cultura en Galicia a partir do 12 de xullo, cun Executivo autonómico do BNG “que permita construír o que destruíu este Goberno en once anos”, nos que se viviu unha “demolición” deste sector e da lingua galega.

Respecto diso, subliñou que Alberto Núñez Feijóo “converte Galicia nun lema electoral” durante a campaña, pero logo desenvolve políticas “en contra” dos creadores.

Entre as súas medidas, Pontón propuxo “a creación dunha Consellería de Cultura que faga que a política cultural non sexa un apéndice”, senón que realice unha aposta “estratéxica” para “ desconfinar a cultura” tras estes meses de confinamento.

“En crise, os países avanzados fan da cultura un alicerce”, asegurou a candidata nacionalista, que prometeu poñer en marcha, en canto comece a nova lexislatura, “un plan para abordar a urxencia deste momento” no que os creadores “necesitan un apoio”.

Así mesmo, dixo que o segundo gran alicerce da súa iniciativa cultural será a “reorientación de todos os fondos do Xacobeo”, de modo que sexan redireccionados para que “os creadores teñan unha oportunidade”.

“Nos Xacobeos do PP, a cultura galega é unha anécdota dentro da programa”, criticou.

Preguntada pola Cidade da Cultura, condenou que “eses edificios non poden chamarse Cidade da Cultura”. “Estamos a ver o desastre de concibir que a cultura son edificios”, indicou Pontón, que engadiu que a súa intención non é “seguir alimentando” un edificio que é “un despropósito” e está “baleiro de contido”.

Tamén manifestou o seu desexo de “conseguir que a CRTVG sexa o mellor escaparate” para a cultura galega. “Queremos un país con máis cinema, máis teatro, máis literatura e un audiovisual potente, con orgullo, na nosa lingua”, abundou.

Pola súa banda, o número dous da candidatura do BNG pola Coruña, Xosé Luís Rivas, sinalou que a creación cultural parte da realidade social, política e económica e por iso “molesta ao poder” e pretende “instrumentalizalo”. “A cultura necesita medios, liberdade e nunca manipulación”, sostivo.

Mentres, a número tres pola Coruña, Mercedes Queixas, acusou á Xunta de “anular” proxectos culturais en Galicia nunha “ben triste e nada produtiva década” e lamentou que o sistema cultural “desprotexeu” e mesmo “maltratou” ás persoas do sector.

A CORUÑA. EFE