Pontón comprométese coa emancipación dos mozos

A candidata do BNG á presidencia da Xunta, Ana Pontón, comprometeuse este martes a crear un banco público de vivenda para mobilizar as vivendas baleiras que hai en Galicia, e un fondo social de vivenda pública, da que unha parte se destinará a alugueres para mozos.

Así o trasladou nun encontro con mozos celebrado en Vigo, no que sinalou que o BNG contempla no seu programa electoral a creación destas dúas ferramentas para paliar un dos grandes obstáculos aos que se enfronta a mocidade en Galicia, como é o acceso a unha vivenda e a posibilidade de emanciparse en condicións dignas.

Ana Pontón anunciou tamén outras medidas enfocadas cara a este colectivo, como a aprobación dun plan de emprego xuvenil, para acabar coa "precariedade tan brutal" que afecta a este sector da poboación. Nese sentido, puxo como exemplo a súa aposta porque a remuneración dos contratos en prácticas sexa equiparable ao Salario Mínimo Interprofesional.

Así mesmo, a candidata nacionalista prometeu a posta en marcha do "Plan Retorna" para que o talento galego, especialmente novos investigadores que tiveron que emigrar do seu país nos últimos anos, poidan retornar a Galicia e ter un horizonte de "esperanza" e "futuro".

No seu encontro con mozos, Pontón apelou á súa "rebeldía" e "inconformismo", e mostrouse "convencida" de que a xente nova será "o motor de cambio en Galicia". Así mesmo, mostrouse "orgullosa" deses mozos que saíron á rúa no 8M, dos que defenden o coidado do planeta, ou dos que se manifestaron para rexeitar as "contrarreformas laborais".

Segundo advertiu, a pesar de quen tentan "desmovilizar" ese voto novo, se esta parte da poboación acode a votar o 12 de xullo "haberá cambio". "Xuntos podemos facer historia, ter en Galicia á primeira muller presidenta, un goberno coas mans libres (...) Conto convosco", proclamou.

