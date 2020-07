Pontón será a candidata máis madrugadora en votar e Morado o que máis tarde o faga

SANTIAGO. EP. A candidata do BNG á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, será a cabeza de lista máis madrugadora en exercer o seu dereito a voto este domingo, xornada na que os galegos eligirán aos seus 75 representantes na Cámara autonómica para os catro próximos anos. No polo oposto sitúase Ricardo Morado, número un pola Coruña de Vox, formación que non designou un candidato 'presidenciable' para o 12J. Está previsto que acuda a votar ao mediodía, ás 15,30 horas, no colexio Ponche da Xubia de Narón.

O presidente da Xunta e aspirante á reelección polo PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, exercerá o seu dereito a voto ás 11,30 horas no lugar habitual: o colexio electoral habilitado no centro Niño Jesús de Praga, en Vigo.

Na mesma cidade farao o líder dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero, que acudirá ao consistorio olívico, situado na Praza do Rei, ás 10,00 horas.

Tres cuartos de hora antes está previsto que Ana Pontón acuda ao Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), no barrio de San Roque de Santiago, para depositar a papeleta na urna e converterse na primeira cabeza de lista en votar este domingo.

Ao outro extremo do eixo atlántico, na Coruña, o candidato á Presidencia da Xunta pola coalición Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, desprazarase ás 11,00 horas ao seu colexio electoral, situado no Centro Cívico dá Cidade Vella.

A tres quilómetros de alí, no barrio herculino de Monte Alto, o candidato de Marea Galeguista, Pancho Casal, acudirá a votar ao centro de formación profesional Ánxel Casal ás 10,00 horas do domingo.

Por último, en Vigo exercerá o seu dereito a voto a 'presidenciable' de Cidadáns, Beatriz Pino. Farao ás 12,15 horas na Casa das Artes, onde atenderá aos medios após depositar a papeleta na urna.