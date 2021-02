Esfuerzo y talento se funden en doce ejemplos de los valores de Galicia

Las destacadas trayectorias en muy diversos ámbitos profesionales son la mejor carta de presentación de los doce galardonados como Gallegos del Mes del Grupo Correo Gallego en esta XX edición y en los que se funden esfuerzo y talento como muestra y ejemplo de los valores de Galicia. Todos los premiados expresaron su agradecimiento ante una distinción en la que el protagonismo radica en la sociedad civil y que les estimulará a continuar por el camino de la excelencia en el trabajo y el espíritu de sacrificio.

José María Fonseca, presidente de Terras Gauda, interpretó su distinción como Gallego de Octubre en clave de su trabajo realizado con un “inequívoco compromiso coa terra galega”. Reconoció verse “desbordado” por el galardón, que hizo extensible al “equipo humano” del que se rodea, además de expresarle su agradecimiento, al igual que al Grupo Correo Gallego.

La actriz María Castro, consideró todavía más “especial” su galardón como Gallega de Noviembre por ser precisamente este el mes de su nacimiento y por venir de la mano de la “empresa que me axudou a dar os primeiros pasos hai nove anos, e que me converteu na Pauliña de Galicia”, en alusión a su primer papel en Pratos combinados, producida por el grupo editorial de la capital de Galicia. “É unha honra para min recibir este agasallo nesta época doce” que está atravesando, aseguró María Castro, quien en un emocionado agradecimiento a su familia y pareja apostilló: “Grazas, mamá e papá, por ensinarme a ser persoa antes que actriz”.

El Gallego del mes de Diciembre recayó en el director del Museo do Pobo Galego, Carlos García Martínez, que aceptó como “un incentivo máis para seguir traballando en prol deste país”. Después de agradecer la “benevolencia e distinción” del grupo añadió que seguirá su trayectoria “co amor e a defensa desta milenaria e fermosa lingua, que é cerne da nosa identidade como pobo”.

La alpinista Chus Lago recogió su premio como Gallega de Enero sintiéndolo como algo “moi cariñoso e entrañable”. En sus palabras de agradecimiento echó mano de una “lembraza” de cuando era pequeña y se dibujó bajó la lluvia recorriendo las montañas de Galicia: Ancares, Neves... “Despois veu China, e Perú...”, continuó recordando y “sempre tiven a sensación de camiñar e de que nunca chegaba”. Pero puso el pie en el polo Sur “e cheguei”, sentenció, igual que “hoxe xa cheguei”, al recoger su galardón, que le reportó “sensación de plenitude”, como cuando su “carrera deportiva fai clic”.

Fernando López Alsina, catedrático de Historia Medieval, quiso evidenciar que nunca se imaginó que la “fiesta de la comunicación acabaría llamando a mi puerta”, tras serle concedida la distinción como Gallego del mes de Febrero. Venció su recelo hacia el galardón al entenderlo como un premio al “papel social de la historia y más concretamente a la Historia Medieval”. Se consideró “orgulloso de investigar en Santiago y deudor de las instituciones que me abrieron las puertas”, entre las que destacó en lugar destacado a la Iglesia. Agradeció también la iniciativa del Programa Urbe del Consordio de Santiago, gracias al que se está poniendo a disposición de la sociedad “imágenes digitalizadas de una ciudad universal”.

El trabajo de la oficial de Policía María Esporas en apoyo a las víctimas del maltrato en estas tierras y en un programa de la ONU en Haití fue premiado con el Gallego del mes de Marzo. Con una breves palabras expresó su gratitud hacia el Grupo Correo Gallego “por lembrarse de mín”, y también para doce compañeros que murieron en Haití, a las que hizo extensible el galardón.

“Paz e Ben”. Estas fueron las palabras que abrieron, y también cerraron, la intervención del rector guardián del convento de San Francisco, Francisco Castro Miramontes, que no dudó en convertir su premio como Gallego de Abril en un “recoñecemento colectivo a todas as persoas de ben e as que teñen que soportar alteracións na súa dignidade”. Aseguró que su meta es seguir la estela “dun auténtico revolucionario: Xesús de Nazaret” y también de hombres y mujeres ejemplares, entre los que citó a Gandhi o Teresa de Calcuta. Finalizó con un “canto á esperanza, que é nosa maior vitoria”.

Un emocionado Manuel Paz, escultor, maestro de la piedra, dio las gracias por formar parte del disntiguido grupo de premiados y dedicó su Gallego de Mayo a “miña nai e a outra nai que é a nosa terra, que sempre levamos no corazón”. Agregó que “sendo galego, non hai nada mellor que ser un cacho da nosa terra” y confió en que “entre todos tiremos dela para diante”.

La periodista y escritora Rosa Aneiros, en su intervención, declaró que recogió con “honra” el premio como Gallega del mes de Junio y dio “mil grazas por Galicia Hoxe”, la única cabecera de un periódico íntegramente escrito en gallego, que permite “ler novas do mundo na nosa lingua”. Además, hizo una destacada mención al trabajo de sus profesionales en favor de la cultura, de manera que “día a día nola contades e permitides que nos acheguemos a ela”.