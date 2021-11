Bugallo, a la plantilla de EL CORREO: “Sodes un exemplo de profesionais”

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, no quiso perderse la gran fiesta de la sociedad civil. Representó a la capital gallega en una ceremonia muy emotiva en la que fueron homenajeados de una manera especial todos los sanitarios y efectivos que participaron de forma activa en la lucha contra la pandemia. Como primer edil y también en nombre de la Corporación que representa a todos los compostelanos, sus primeras palabras fueron precisamente para recordar los duros momentos que acabamos de pasar. “Despois dun ano e medio tan complexo e duro como o que acabamos de vivir, non hai mellor mostra de que a normalidade se vai abrindo paso que a celebración desta gala, un evento fondamente vinculado a Santiago”, afirmó el regidor, para a continuación añadir que “aínda que non podemos dicir que a pandemia sexa xa cousa do pasado, é certo que, con todas as precaucións, podemos comezar de novo a celebrar”.

Para Bugallo, hay que conmemorar que “seguimos aquí”, cuando “moita xente non pode dicir o mesmo, e para todos os que nos deixaron na pandemia, para os seus familiares e amigos, vaia o máis sentido pésame e fondo agarimo deste alcalde, da Corporación e, estou seguro, de toda a cidadanía de Compostela”.

Con esto, quiso rendir homenaje a todas las personas que de una manera u otra se volcaron en la lucha contra la pandemia y en ayudar en los momentos más difíciles a aquellas personas más vulnerables. “É momento de volver celebrar e de recoñecer a aqueles cidadáns e cidadás que, achegando o seu grao de area dende os seus ámbitos profesionais, fan desta unha mellor sociedade. Un magnífico exemplo son os galardoados e as galardoadas con esta distinción de Gallegos del Año”, apuntó.

Concretando, quiso dirigir unas primeras palabras a todos los sanitarios, efectivos de emergencias y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que participaron en el operativo de la pandemia: “Debémoslles un agradecemento especial, porque conseguiron que esta pandemia se pagara en Galicia a un prezo relativamente inferior ao que tiveron que pagar outras comunidades autónomas”, señaló, antes de subrayar que “sen a profesionalidade de todas estas personas esto non sería posible: nin a excelente atención que se prestou nos hospitais; nin tampouco o proceso de vacunación, que permitiu que hoxe teñamos vacunados a máis do 90 % dos galegos e galegas”.

Acto seguido, se refirió a los premiados con unas sentidas palabras de agradecimiento. “Parabéns, polo tanto, a Amparo Alonso, a Carmen Lence, a Antonio Taboada, a Juan Gestal, a Concepción Campos, a Pepe Domingo Castaño, a Benedicta Sánchez, a David Barro, a Pablo Galdo, a Ana Mª Touza e aos traballadores e traballadoras de EL CORREO GALLEGO”, que en esta edición fueron distinguidos por su empresa como reconocimiento a su arduo trabajo y sacrificio durante tantos años.

“Representades a excelencia e o bo facer en cada un dos vosos ámbitos: no científico, o empresarial, o médico, o da Administración, o da cultura e o xornalístico. E é de xustiza recoñecelo e premialo”, sentenció Sánchez Bugallo, quien dijo no querer extenderse glosando las “extraordinarias capacidadades que vos fan merecentes desta distinción”. “Si quero, como alcalde da capital de Galicia, agradecervos o voso traballo e empeño por situarnos á vangarda nos diversos campos nos que exercedes a vosa profesión. Galicia e Santiago serían moi distintos sen profesionais da vosa talla e prestixio”.

Así, el presidente de la Corporación compostelana también remarcó que, “ademais das individualidades tan salientables que hoxe premiamos, hai unha colectividade que tamén recibe a distinción: a formada polos traballadores e traballadoras de EL CORREO GALLEGO”. “Sodes un exemplo de profesionalidade,”, afirmó el alcalde, que quiso felicitar al Grupo Correo Gallego “por este recoñecemento tan merecido para os seus traballadores e traballadoras, e felicítoos, por suposto, a todos eles: profesionais que, nos bos e nos malos momentos, estiveron ao pé do canón. Grazas a eles, EL CORREO GALLEGO sae diariamente ás rúas de Compostela dende hai 144 anos. Máis de 50.000 exemplares con milleiros de noticias, de historias... en definitiva, de vida”. Hizo hincapié también en la figura de José Manuel Rey Nóvoa, director de EL CORREO: “Sen o seu empeño e a súa fortaleza nada disto sería posible”, subrayó, antes de pedir un aplauso. El alcalde comparó la historia de EL CORREO y sus trabajadores con la del carballo de Conxo, el ejemplar compostelano que lidera la lista para representar a España en el Premio al Árbol Europeo del Año 2022.

Asimismo,se refirió a la recuperación de la gala de los premios Gallegos del Año, después de un año de parón a causa de la pandemia. “A volta deste acto é unha magnífica noticia, que poderemos ver mañá en EL CORREO. Un acto que ten vocación de país, pero que na súa esencia é compostelán, non só porque o organiza unha empresa vinculada fondamente á cidade, senón porque destaca o magnífico labor e traxectoria vital de picheleiros e picheleiras de cuna, doutros e doutras de adopción, e tamén de persoeiros que, sen ter unha vinculación tan evidente coa cidade, nalgún momento das súas vidas pasaron por aquí e deixaron a súa pegada”.

A continuación, el alcalde dijo: “Vanme permitir que fale en nome da cidade... Compostela agradece o esforzo e o traballo de todos e cada un de vós para facer desta urbe un lugar mellor para vivir”. Y añadió: “Non quero rematar sen felicitar de novo ao Grupo Correo Gallego. Son xa 32 anos desta festa da sociedade civil, un acto que desprende xenerosidade e emoción e que recoñece valores como o esforzo, o sacrificio e a constancia... tan necesarios para construir unha sociedade máis xusta e mellor. Parabéns a todos.

El alcalde de Santiago estuvo acompañado en la ceremonia por una amplia representación de la Corporación. Desde la mesa presidencial quiso también agradecer la presencia de todos los asistentes que estuvieron en la solemne ceremonia que tuvo lugar en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura, una gala en la que se respetaron todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias.