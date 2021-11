“El galardón reconoce a un equipo excepcional”

Javier Maroño, director de Cope Galicia, y Germán Dobarro, del equipo de Tiempo de Juego, se encargaron de recoger el galardón de Pepe Domingo Castaño disculpando su ausencia y diciendo que que “muy a su pesar no ha podido venir a recoger este premio que le concede El Correo y que le hace tanta ilusión”.

Tras afirmar que para ellos “es un honor hacerlo en su nombre” incidieron en recordar que “Galicia tiene que estar agradecida a este padronés que se ha convertido en el embajador de nuestra bendita tierra allá por donde pasa. No sólo eso, sino que presume de anfitrión, invitando año tras año a grandes comunicadores y personajes de la radio, prensa, televisión, cultura, gastronomía y otros a conocer los caminos de Santiago”.

Javier Maroño y Germán Dobarro dieron paso a un video en el que el propio Pepe Domingo, visiblemente emocionado, tras agradecer la concesión y “pedir perdón por no poder estar ahí”, señaló que “con este premio se me reconoce a mí pero se tiene en cuenta el trabajo de un grupo de profesionales muy importantes que durante tantos años me han acompañado para hacer mejor lo que mejor se hacer que es la radio”.

Se refirió también a Santiago donde empezó su exitosa carrera profesional en Radio Galicia definiéndola como una “ciudad grandiosa y libre en la que he vivido los mejores años de mi vida y se despidió cantándole a la radio y a la vida en “un día muy especial para mi”.,