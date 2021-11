“Este reconocimiento me llena de emoción y me hace sentir todavía más comprometida con mi consideración como gallega. Me siento muy, muy emocionada”. Con estas palabras llenas de orgullo y satisfacción recibía su galardón Concepción Campos Acuña. “Para mí, que soy gallega de pro y que lo llevo a gala tanto por España, Lationamérica y toda Europa es muy importante”, dijo, recordando en este punto a sus padres, ya fallecidos, como dos personas que amaban a su tierra “igual que la amo yo”.

Al margen del plano personal, destacó el trascendental papel durante la pandemia de las administraciones locales, que por el principio de proximidad “están siempre al lado de la ciudadanía y era el punto a la que se podían acercar en cualquier momento”. “Han estado en la trinchera de esta guerra, recordando a los ciudadanos sus deberes en relación con la seguridad, pero también atendiendo a las personas más vulnerables, prestando servicios sociales y apoyando a la administración sanitaria en todo aquello que han podido”, subrayó. En esta línea señaló como gran asignatura pendiente la financiación, pues las administraciones locales del siglo XXI prestan multitud de servicios. Igualmente hecha de menos “poder tener la suficiente fuerza para poder imponer la agenda del mundo local en el conjunto de la agenda política”.