El galardón, motivo de orgullo para cualquier persona

¿Qué significó para usted ser el primer protagonista de la XXIX edición?

Supuso una honra y una gran satisfacción. Creo que recibir un galardón como el de Gallego del Año es un motivo de orgullo para cualquier persona, porque se trata de una distinción que ha reconocido a personalidades muy meritorias de Galicia. El Correo Gallego es un periódico muy querido y con mucho prestigio, sobre todo en el ámbito intelectual gallego. Esas cualidades se reflejan en su inmenso poder de convocatoria, gracias al que siempre es capaz de llenar el salón de actos del Palacio de Congresos de Santiago con lo mejor de la intelectualidad de nuestra comunidad, muy fiel a la cita. Fue un evento entrañable que recuerdo con mucho cariño.

¿Cómo valora la iniciativa de El Correo en favor de la sociedad civil gallega?

De forma muy positiva. Sus iniciativas siempre consiguen atraer a miembros de la sociedad civil procedentes de todos los ámbitos y lugares de Galicia. Conseguir este tipo de logros sería imposible si El Correo Gallego no tuviera el prestigio que se ha ganado a lo largo de su larga historia. Goza del reconocimiento de muchas personas, que se toman la molestia de acudir a este tipo de actos desde zonas alejadas -y debemos recordar que las comunicaciones en Galicia no siempre fueron tan buenas como lo son en la actualidad-.

¿Qué le impresionó más de aquella jornada tan entrañable?

Me encantó estar rodeado de mi familia y de numerosos amigos procedentes de toda la comunidad. Yo me considero un político gallego, y siempre he estado muy cerca de la realidad de nuestra región. Aunque he tenido responsabilidades en la Administración central y he pertenecido al Consejo de Estado, en mi actividad siempre mantuve un ojo puesto en Galicia. Por esa razón, haber sido nombrado Gallego del Año tiene un significado muy especial para mí.