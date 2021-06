30 Gonzalo Caballero

Gonzalo Caballero Míguez es profesor, investigador y político.

Nació en Ponteareas (Pontevedra), en 1975. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con Premio Extraordinario al primero de su promoción, y doctor en Economía por la Universidad de Vigo y en Ciencia Política por la USC. Especialista en economía política y autor de referencia sobre el denominado nuevo institucionalismo.

Profesor titular del departamento de Economía Aplicada en la Universidade de Vigo, Visiting Scholar en la Washington University en St. Louis, en la University of California in Santa Barbara y en la University of California in Berkeley, entre otras. También ha dado clase en la doble titulación de Derecho y ADE en la Universidade de Vigo. Investigó en Berkeley con el premio Nobel de Economía Oliver Williamson. Fue concejal del Ayuntamiento de Vigo durante los años 2005-2007.

Secretario general del PSdeG desde octubre de 2017 y diputado del Parlamento de Galicia por la provincia de Pontevedra desde julio de 2019, miembro del Comité Federal y del Consejo de Política Federal del Consejo de Política Federal del PSOE. Se presentó como el candidato de su partido a las elecciones autonómicas gallegas de 2020, en las que aspiraba a convertirse en el tercer socialista presidente de la Xunta de Galicia y desbancar a Alberto Núñez Feijóo como presidente gallego.

Ha escrito quince libros y más de medio centenar de publicaciones en revistas científicas sobre economía y ciencia política.