Concentración en contra de la crueldad animal

Un centenar de personas participaron este domingo en una concentración en Santiago para reclamar la liberación de los animales maltratados en el laboratorio Vivotecnia, en Madrid, y proclamar el fin de la crueldad en los centros de investigación. Esta protesta, celebrada en la compostelana Praza do Obradoiro, contó con el apoyo de diversos colectivos, entre ellos el partido Pacma y la asociación animalista Libera.

La concentración, que se repitió también en otros puntos de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Asturias, Cádiz, Oviedo, Murcia, Almería, Castilla y León, Zaragoza, Reus, Girona, y Gijón), surgió como reacción a los vídeos difundidos por la ONG Crueltry Free International sobre el centro de experimentación Vivotecnia, que fue suspendido por la Comunidad de Madrid.

Los asistentes a la protesta, algunos de ellos acompañados de sus compañeros de vida, vistieron de negro y con una bata de quirófano, al tiempo que portaban fotografías de animales torturados. A través de consignas como: “No más esclavos en los laboratorios”; “Tortura animal al código penal”; “Basta ya de maltrato animal”; “No son esclavos, somos iguales”; “Vivotecnia, tortura y asesina”; exigían el fin de estas prácticas. Además aprovecharon para reivindicar que el activismo no se tiene que basar sólo en el resentimiento, “no debemos reunirnos sólo cuando nos hacen daño, cuando maltratan a un animal... ya que esto hará que la lucha se base únicamente en el resentimiento... Debemos trabajar por una meta en común y unidos elaborar propuestas efectivas...”. También expusieron lo que muchos ya saben pero no quieren ver: “al comprar productos testados en animales se está ayudando a financiar la tortura” y, entre lágrimas, pidieron que se les diese voz a los que no la tienen: “dales voz, os necesitamos, os necesitan...”