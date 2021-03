O 8M en imaxes: así viviu Compostela o Día da Muller

Varias foron as protestas organizadas onte en Compostela con motivo do Día Internacional da Muller Traballadora. Desde as ‘treboadas’ da plataforma Galegas 8M, ata a manifestación xeral da tarde na que as participantes se organizaron en ringleiras para cumprir cos protocolos sanitarios, e con marchas particulares organizadas por sindicatos como a CIG. A isto hai que sumar os actos institucionais da corporación municipal, nos que os diferentes voceiros dos grupos políticos homenaxearon cos seus textos a Rosalía de Castro, Xohana Torres ou a Xela Arias.