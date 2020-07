Así comezaron as probas ABAU na Mariña

No territorio lucense de A Mariña, a selectividade celébrase, a pesar do repunte, despois de que o conselleiro de Sanidade anunciase que se levaría a cabo a pesar do confinamento. Neste sentido, debe evitarse calquera tipo de aglomeración, tanto na entradac omo á saída dos emplazamentos nos que teñen lugar os exames. E só se permite un máximo de 10 persoas por cada grupo nos exteriores das clases, aínda que os alumnos poidan quitarse as máscaras unha vez estén sentados realizando as distintas probas académicas.