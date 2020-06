Pistoletazo de saída ao verán nas piscinas Fontes do Sar, caracterizado este ano polas medidas de seguridade debidas ao covid-19. O espazo está dividido en parcelas de 3x3 metros cno capacidade para dúas persoas e o aforo dos vasos das piscinas será do 75%. Este aforo estará controlado en todo momento polos socorristas. As mascarillas serán obrigatorias nas zonas comúns e haberá xel desinfectante a disposición do bañista en varios puntos do recinto.