Libraría Couceiro: A grande orquestra animal

Bernie Krause é un compositor experto nos sons da Natureza. Leva 40 anos gravando e recopilando paisaxes sonoras ecolóxicas e os sons de máis de 15.000 especies nos lugares máis recónditos, salvaxes e virxes do planeta. Por mor do ser humano, moitos destos coros naturais que rexistrou xa non existen. Dende o ruido dos glaciares rompendo, os mamíferos mariños ou ata o son da herba na sabana africana. As súas experiencias quedan recollidas neste libro, traducido por Antía Veres e editado por Kalandraka. É a recomendación de hoxe da Libraría Couceiro.