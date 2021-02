Non ten familia nin documentos e por eso, os gardas do campamento o chaman “A”. O día que cumpre 10 anos, aínda que non ten como demostralo, decide comezar a escribir un diario no que recolle a súa vida nun campamento de refuxiados con outros cinco nenos non acompañados. Steve Tasane escribe esta novela para rapaces que hoxe suxire a Libraría Couceiro e que recomenda que tamén lean os adultos.