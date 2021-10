Se algo temos en Galicia son mitos e lendas. A última recomendación da Libraría Couceiro achéganos a aquelas centradas nun territorio concreto: as terras do Eume. As súas fragas concentran multitude de contos, uns máis cerca da realidade e outros da ficción. José Fonte Sardiña é o autor desta recopilación que edita a Universidade de Santiago de Compostela e o Concello de Pontedeume.