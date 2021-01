Fina Fernández recopila nesta publicación a historia dos rianxeiros Os Rosales, fundado por Xosé Romero e Maruxa Miguéns. Repasa a súa historia, a incorporación de Maruxa ao grupo nun tempo onde as mulleres non participaban nestas agrupacións de forma activa, os instrumentos que tocaban e as roupas que usaron.

Neste libro recóllese a vida desta parella marcada polo amor á música tradicional. É a nova recomendación da Libraría Couceiro, editada por Editorial Canela