A nova recomendación da Libraría Couceiro percorre a obra de Xohana Torres da man de Ana Garrido González. Concibe toda a bibliografía da escritora ferrolá coma un macrotexto no que se vai deconstruindo o tópico da muller galega como abnegada matriarca e nai, protectora da casa e dos fillos. Unha análise sobre as personaxes femininas da autora onde van tomando consciencia do que elas son.