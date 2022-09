2022 va camino de convertirse en el año de menor criminalidad de este siglo

El catálogo de formas y armas utilizadas en la comisión de estos 343 crímenes ocurridos en Galicia durante lo que llevamos de siglo XXI revela que los golpes brutales con todo tipo de objetos (incluidos los apuñalamientos) y la asfixia son los métodos que más emplean los criminales en Galicia. El uso de armas de fuego es poco habitual aunque fue el método utilizado por José Luis Abet, el autor del triple crimen de Valga, para acabar con las vidas de su exmujer, Sandra Boquete; su excuñada, Alba Boquete, y su exsuegra, María Elena Jamardo, el último de los asesinatos múltiples ocurridos en nuestra comunidad del que este 16 de septiembre se cumplieron tres años y está a la espera de juicio.

La recopilación de casos singulares (ver gráfico que acompañan estas páginas) descubre que se utilizaron todo tipo de artilugios como armas para acabar con la vida de esas personas a las que los asesinos consideran sus objetivos y los hay que traspasaron todos los umbrales de la lógica humana como aquellos que, directamente, quemaron vivas a las personas que mataron (como el caso de un padre coruñés que utilizó ese método para matar a su hijo antes que entregárselo a su madre de la que se había separado) o las acuchillaron o las ahogaron; no faltan casos con torturas incluídas, o el demente (¿se le puede llamar de otra forma a pesar de que en el juicio quedó demostrado que sabía lo que hacía?) del sádico de Moraña, David Oubel que decapitó con una sierra radial a sus hijas pequeñas.

Sorprendente el caso del sujeto que en Ourense fue envenenando a su socio y amigo día a día con estricnina en el vino que le ofrecía, o quien se ensañó con una prostituta tras contratar sus servicios, personas que se fueron de esmorga y acabaron arrojando a un río a su compañero de juega y hasta condenados que descuartizaron los cuerpos de las personas a las que habían matado previamente. Sin olvidar al sujeto (o sujetos ya que el hecho no fue esclarecido) que dejó una bomba casera, pero muy efectiva, oculta en una bolsa colgada en la verja del chalé de una pareja de Redondela: los dos fallecieron pero nunca se aclaró lo ocurrido ni los autores.

Y el último caso contabilizado este mismo año trajo un nuevo método: embestir con el coche saltándose un Stop el vehículo de la víctima para provocarle la muerte.

Es decir, prácticamente, todo lo que uno se puede imaginar para acabar con la vida de otra persona aparece en la larga lista de los 343 crímenes cometidos en Galicia en lo que llevamos de siglo.

RÁPIDAS DETENCIONES. EFICACIA POLICIAL. Por supuesto que, como en el caso anteriormente citado de la bomba-trampa, hay asesinatos que todavía no se han resuelto pero en esta larga relación de casos conviene destacar que la efectividad policial es máxima cuando los agentes se enfrentan a este tipo de crímenes de extrema violencia.

La mayor parte de los homicidios dolosos o asesinatos ocurridos en nuestra comunidad se saldan con la detención, la posterior puesta a disposición judicial y condena de los culpables. Los casi 500 días que tardó en aclararse la desaparición y muerte de Diana Quer fue una muestra de que los criminales no pueden bajar la guardia ya que los investigadores no archivan los asuntos pendientes y, por tanto, no deberían caer en la tentación de imaginar que su hecho delictivo fue perfecto.

De las tres docenas de casos más singulares analizados, en veinte de ellos, la Policía o Guardia Civil detuvieron al autor o autores en las 48/72 horas siguientes al momento del crimen como en el caso de Alfonso Basterra y Rosario Porto. El envenenador de la estrinina estuvo algo más de diez meses campando a sus anchas; el asesino de Xermade no llegó a tres; casi seis anduvieron en libertad los asesinos de los primos Feijóo de Cambados mientras que la mujer que mató a una amiga para quedarse con su bebé solo pudo disfrutarlo durante 37 jornadas.

Reseñable fue la resolución de la muerte de Monserrat Martínez, una joven cuyo cadáver apareció en un parque de Viana do Bolo con la cabeza destrozada tras haber sido golpeada contra un banco de piedra. A la muchacha la habían visto salir de un pub con Manuel Mouriño Faría y él fue el principal sospechoso durante un tiempo. Lo investigaron, lo detuvieron, pero los agentes de la Guardia Civil no fueron capaces de probar su implicación ya que tenía buena coartada.

Pasado un tiempo se fue de la localidad ourensana y, nueve años menos una semana después, fue detenido en Ibiza: había agredido a otra joven y la noticia llegó a los agentes gallegos que no habían aparcado el caso. Se desplazaron a la isla y lograron que confesara. Pasó tiempo pero se hizo justicia.