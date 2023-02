4.750 toneladas de CO2 menos al aire, efecto colateral positivo del tren gratis

Cada vez que un usuario de tren formaliza un billete de su abono gratuito está beneficiando al planeta. Son 9,5 kilos menos de contaminación a la atmósfera. El operador ferroviario Renfe informa en cada operación de adquisición las emisiones que provocaría un viaje en turismo particular (12,1 kg) y las que emite el tren por pasajero (2,6 kg) y ahí la movilidad ferroviaria gana de goleada.

La Agenda 2030 indica que algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, para contribuir a la longevidad del planeta, son la salud y el bienestar, el agua limpia y saneamiento, la energía no contaminante, las infraestructuras, el crecimiento en el trabajo, las ciudades sostenibles y la acción por el clima. Todos ellos pueden ser conseguidos si se implanta de forma transversal una política de movilidad acorde a las demandas, las distancias y las necesidades de los usuarios.

El operador ferroviario hizo balance del 2022 aludiendo que en el corredor entre las ciudades de Ourense- Santiago de Compostela - A Coruña se duplicaron el número de usuarios en comparación con el 2021. El año pasado Renfe registró más de un millón de usuarios, que a falta de conocer los datos del Observatorio del Ferrocarril, es el mejor registro desde que hay datos. Esos viajes, por diferentes, motivos supusieron una reducción de la contaminación atmosférica y la emisión de gases invernadero a la atmósfera.

En total, se dejaron de emitir 4,750 millones de kilos de contaminación de gases de efecto invernadero, lo que se traduce en 4.750 toneladas de dióxido de carbono (y otros gases) en tan solo un año. La gratuidad de los abonos ferroviarios en toda España y, en Galicia en particular, no solo supone un abaratamiento para la carestía de la vida, que también, si no que contribuye a un mejor cuidado del planeta con menor número de emisiones, menor número de turismos en las carreteras y por consiguiente un menor volumen de gases contaminantes. Por eso, las plataformas de usuarios de tren proponen una deducción por descarbonización ya que con la recurrencia en el uso del tren le ahorra al Estado la “multa” pertinente por contaminación.

Un usuario en la estación de tren justificaba el argumento ambiental diciendo que “principalmente lo cojo porque es un servicio gratuito. Segundo porque es cómodo y tercero porque evitas coger el coche con lo que ello supone. Menor riesgo de siniestralidad y un claro compromiso ambiental, al final si hubiera más frecuencias diarias, sobre todo en Galicia, en este corredor y en el eje atlántico, mucha más gente lo cogería”. Y añade que “lo pusieron gratuito y los resultados se ven, mucha gente opta por el tren porque es una forma de movilidad que te permite muchas cosas”. Es el sentir mayoritario de los usuarios ferroviarios que lo utilizan cada día. Ante los datos ofrecidos por Renfe las plataformas de usuarios dicen que “recordamos que el gasto anual reconocido por el Gobierno de una persona usuaria en Galicia del servicio público ferroviario supera los 4.000 euros, una segunda hipoteca que supone limitación al acceso a este servicio público esencial y por extensión a empleo, formación y al cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones. El objetivo en este sentido desde el inicio de su actividad es concretar tarifas y abonos accesibles en el contexto socioeconómico gallego, petición que mantienen”.

Y añaden que “si se quiere dar verdadero servicio público, consolidar un nuevo modelo de movilidad más sostenible y desplegar todas las ventajas de esta medida, es necesario actualizar los servicios a la demanda, actuar sobre las deficiencias en su ejecución y conectar los servicios ferroviarios con otros modos de transporte, desarrollar tarjetas y tarifas combinadas, hangares seguros para bicicletas, así como aparcamientos y otras actuaciones que faciliten al usuario la movilidad”. Además, enfatizan en que la demanda de servicios ferroviarios en la movilidad cotidiana gallega “es incontestable destacando los viajes diarios entre provincias” y achacan los aumentos “vertiginosos de viajeros” a que la demanda “se hallaba limitada por los precios inasequibles de los abonos para gran parte de la población gallega”.

Retrasos “cronificados”. En esta nueva movilidad que provoca la gratuidad de los servicios ferroviarios, los usuarios muestran su gran preocupación por los retrasos “cronificados” del día a día, que tienen tanto Renfe como Adif y reivindican que “están motivando un número creciente de quejas y reclamaciones desde el Defensor del Pueblo, la Unión de Consumidores de Galicia o la Junta Arbitral de Transportes y que no se están resolviendo con la agilidad que en principio sería deseable teniendo en cuenta los perjuicios que causan a familias y trabajadores contraviniendo el espíritu de la medida desplegada por el Gobierno”.