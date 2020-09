A aceleradora galega BFFood consolida seis novos proxectos

Sensesbit é unha aplicación desenvolvida por TasteLab, unha spin-off da Universidade de Santiago de Compostela no Campus de Lugo. A súa xerente, Maruxa Quiroga, sinala que “somos unha start-up que participou en varios programas, co cal temos unha certa bagaxe e experiencia e gústanos ser seleccionados nesta porque destacamos que nela atópanse as empresas tractoras e poder facer, deste xeito, ese feedback e determinar se o que estamos a desenvolver é interesante para os nosos clientes, que son empresas como as que participan no programa”.

En canto á solución que presenta Taste Lab, apunta que “é un software de análise sensorial que pode ser personalizado por cada cliente e tamén por cada segmento dentro do sector alimentario para que as empresas realicen as súas análises fiables e teñan en conta aos consumidores”.

Para iso precisaron tempo. “Levamos con este desenvolvemento desde o inicio da empresa alá por 2015. Creouse para chegar ao momento actual. É un software como servicio (conocido como SaaS) no que os clientes compran a licenza de uso e eles poden utilizalo para facer as catas”, sinala, e destaca que “a nivel nacional non hai ningún e no campo internacional son poucos entre a competencia. Ademais o noso elemento diferencial é a xeración de informes automáticos. O que fai é que sexa moito máis fácil e rápido que outros que haxa no mercado mundial”.

En canto á achega que lles proporcione a aceleradora BBFood, comenta: “Esperamos que durante este programa logremos unha mellora da estratexia, de poder facer ese feedback coas empresas tractoras e ter un crecemento do desenvolvemento do negocio grazas ao apoio que imos recibir”.

Por outra banda, en canto ao posible financiamento da Xunta, declara que “é unha cuestión que valoramos positivamente e está no noso plan pensar niso e levalo ao consello de administración da compañía. Na actualidade xa hai un grupo investidor na empresa”.

E lembra que os inicios de TasteLab “foron duros, creo que como calquera start-up, pero desde logo frutíferos, porque onde queriamos chegar, ao momento actual, a lanzar un software como servizo no que os clientes poidan facer as súas propias catas, conseguímolo e xa estamos no plan comercial, desenvolvéndoo a nivel das vendas e xa comenzarmos a telas”.