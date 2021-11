A Asociación Agraria de Galicia esixe ás industrias lácteas que suban o prezo do leite que cobran as granxas

A Asociación Agraria de Galicia (Asaga) participou este mércores en Madrid na reunión que convocou o Ministerio de Agricultura para analizar a situación actual do sector lácteo en España. O seu presidente, Francisco Bello, transmitiulle ao secretario xeral de Agricultura e Alimentación, Fernando Miranda, a dramática situación pola que está pasando o sector productor lácteo. Os coste de produción actuáis non só é que non permitan que as explotacións lácteas obteñan o beneficio necesario para calquera actividade económica, se non que nin sequera logran cubrir o que gastan para manter a actividade.

Dende a Asaga incidiuse en que “nunca se viviu en España unha situación así”. Os gandeiros tiveron que asumir subidas dos seus provedores entre o 30 e o 100 % respecto ao ano anterior. Electricidade, combustible, alimentación animal, transporte, recambios... Francisco Bello pediulle ao secretario xeral do Ministerio que se deben renegociar ao alza os contratos existentes entre a industria e os gandeiros. Cada un deles debe mellorarse, coma mínimo, en base aos costes de produción actuáis.

O Ministerio comprometeuse a que a nova Lei da Cadea Alimentaria se aprobará este ano. Nela, hai dous artigos que son de especial interese para os gandeiros, pois un recolle que a industria non pode pagarlle ao gandeiro polo leite menos que o que lle suponen os costes de produción.

Tampouco se pode destruir o valor de ningún producto alimentario. Queda totalmente prohibida calquera tipo de promoción que supoña vender a perdas, ou ao mesmo valor que o coste de compra. Todavía segue a usarse o leite, en moitas ocasións, coma produto reclamo.

Francisco Bello pediulle ás industrias lácteas, no transcurso da reunión mantida en Madrid que teñen que mover ficha inmediatamente. “Cada ano están desaparecendo un 5 % das explotacións gandeiras españolas. Esta situación non se pode manter máis no tempo”, asegurou o presidente de Asaga. O Ministerio pode axudar a controlar esta situación pedindo que se empreguen ferramentas de cálculo de produción, coma a ‘Conta Láctea’ que promove a Xunta de Galicia, que permitan que os gandeiros poidan demostrar os costes reais das súas explotacións. A través destas aplicacións poderíamos impedir que non se asinase ningún contrato que marcase un prezo polo leite inferior aos costes de produción.