A central térmica de Endesa nas Pontes inicia novas probas con biocombustibles

SANTIAGO. EP. A central de Endesa nas Pontes (A Coruña) inicia novas probas con biocombustibles para tratar de determinar a viabilidade económica de operar con eles, após o fin da actividade que se realizaba só con carbón. Esta semana arrincan as probas de aproximación, que se efectuarán con dúas mesturas de biocombustible e distintos carbóns, e teñen unha duración prevista de entre dous e tres días con cada unha delas. Os ensaios definitivos faranse a final de mes e durarán cinco días cada un deles.

Após o anuncio do peche das plantas térmicas, e ante a mobilización de traballadores co apoio da Xunta para que se mantivese a actividade na comarca, Endesa xa fixo probas en 2019 para determinar a posibilidade de que As Pontes continuase operativa.

Con todo, en decembro dese ano, Endesa presentou a solicitude formal de peche desta central térmica de carbón importado así como o da de Carboeiras, en Almería, ante "a clara ausencia de perspectivas de mellora no futuro" por "a profunda modificación" das condicións de mercado, cun incremento substancial no prezo dos dereitos de dióxido de carbono e unha caída significativa do prezo do gas.

"ENERXÍAS SUCIAS"

Respecto diso destas novas probas pronúnciase este mércores o colectivo Galicia, Un Futuro Sen Carbón, que ve nelas un "novo intento de eternizar o uso de enerxías sucias" na planta, posto que estas probas se fan con dúas mesturas de biocombustibles con distintos tipos de carbón, "o combustible fósil que máis contribúe ao cambio climático". A través dunha nota de prensa, a plataforma ecoloxista rexeita que a empresa presente a queima de carbón e residuos "como unha paradigma de sustentabilidade", porque o considera "un insulto á intelixencia". "A transición enerxética debe asentarse no abandono dos combustibles fósiles, na redución do consumo e no despregamento das enerxías renovables", advirte.