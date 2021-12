A Coruña fue el municipio gallego con mayor inversión en servicios sociales en 2020

A Coruña es el séptimo ayuntamiento de España de más de 20.000 habitantes en inversión por persona en servicios sociales y el primero gallego con 24.793.247,70 euros de gasto y 100,13 euros de inversión por habitante. En primera posición en gasto se sitúa Madrid con cerca de 517 millones de euros, seguida de Barcelona co 383 millones, mientras que la inversión por habitante es superior en Barcelona: 230 euros frente a los 154,92 de la capital española, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que realizó, por quinto año consecutivo, un detallado análisis de los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a Servicios Sociales y Promoción Social con datos correspondientes al presupuesto liquidado 2020 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos a fecha 31 de Octubre de 2021.

A partir de esa información oficial calificaron a los ayuntamientos en cuatro categorías, en función de determinados criterios de su inversión social: excelentes: 37 ayuntamientos (3 más que el año anterior); pobres: 39 ayuntamientos (7 menos que el año anterior); sensibles: 20 ayuntamientos que en el año de la pandemia incrementaron más de un 20 % el presupuesto respecto al ejercicio anterior e insolidarios: 25 ayuntamientos con inversiones inferiores a la mediana de gasto que redujeron su inversión en plena pandemia más de un 5 % respecto al ejercicio anterior.

En la categoría de excelencia se debe cumplir el c riterio de suficiencia económica : gasto acreditado en “Servicios Sociales y Promoción Social” (funcional 23) en 2020, superior a 100 € habitante/año; el criterio de incremento económico : que en el Presupuesto de 2021 el gasto social por habitante no se haya reducido respecto a la liquidación resultante de 2020 presentada al MHFP; el criterio de esfuerzo inversor : Que el gasto social en 2020, represente al menos un 10% del Presupuesto Total no financiero del Ayuntamiento y el criterio de transparencia financiera : que permita cotejar en el portal de Transparencia de la Web municipal el desglose presupuestario y el detalle del gasto imputado a la funcional 23 “Servicios Sociales y Promoción Social”.

Sólo 37 Ayuntamientos, entre ellos A Coruña, (el 10,2% de los 369 Aytos > de 20.000 habitantes que han presentado la Liquidación 2020) cumplen los criterios de excelencia. En estos la inversión social se elevó hasta los 1.502 Mill €, con una inversión media de todos ellos de 152,57 € por habitante.

La Comunidad con mayor número de ayuntamientos con excelencia en su gasto en servicios sociales es Andalucía con 14 ayuntamientos, seguida de Cataluña con 8, la Comunidad Valencia con 3, Canarias, País Vasco y Castilla y León con 2, y el resto de CCAA con 1 solo ayuntamiento, a excepción de Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja en las que no cuentan con un solo ayuntamiento que atienda a estos criterios de excelencia.

Para obtener el listado de los 39 ayuntamientos “pobres” en servicios sociales se ha tenido en cuenta el siguiente parámetro: el gasto social en 2020 por debajo del 60 % de la mediana de gasto por habitante/año. La mediana de gasto/habitante 2020 (liquidado) fue de 84,33 € €/h, y el 60 % de esa mediana de gasto de 50,60 €/hab, con 4,86 €/hab más que en el ejercicio 2019 que fue de 45,74 €/h.

Esos ayuntamientos atendieron en plena crisis social derivada de la pandemia por Covid a más de 2,5 millones de habitantes con una inversión media de apenas 42,80 € por habitante. Aquí se sitúa Marín con 45,53 euros de inversión por habitante (repitiendo en la edición anterior de 2019. Nuevamente la Comunidad de Madrid es la que aporta un mayor número de ayuntamiento pobres en servicios sociales, con 19 ayuntamientos (4 más que el ejercicio anterior) y el 47,3 % del total de los declarados pobres; seguida por la Comunidad Valenciana, con 7 (3 menos que la edición anterior); Extremadura con 3; Cataluña y Castilla La Mancha con 2; y Andalucía, Cantabria, Galicia, Murcia y Navarra con 1 solo.

Por otra parte en los ayuntamientos sensibles se encuentran los que durante la crisis social derivada por la pandemia tuvieron una inversión superior a 100 €/hab e incrementaron en más de un 20% la inversión social. Arteixo es uno de estos 20 municipios en el que la inversión el pasado año fue 116,53 euros por habitante, un 28 % superior a la de 2019: 91,13 euros por habitante. En peor situación se sitúa Marratxí (Baleares) con 100,17 euros/habitante y Benidorm con 106,08 euros de inversión en 2020.

Por último, los ayuntamientos insolidarios cuentan con una inversión inferior a la mediana de gasto (84 €/hab) y redujeron -además- su gasto social en más de un 5 % respecto al ejercicio anterior en plena crisis social derivada de la pandemia por Covid. Se trata de 25 municipios entre los que aparecen dos gallegos: Carballo y Cambre. El primero tuvo una inversión de 77,52 euros por habitante en 2019 que se redujo hasta los 70,35 euros en 2020. En Cambre la cifra pasó de 66,04 euros en 2019 a 62,41 euros el año pasado.