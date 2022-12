A Coruña vence y es escogida sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial

La ciudad herculina y la comunidad en su conjunto recibieron ayer la noticia de que, finalmente, la candidatura de A Coruña es la escogida para ser la sede de la nueva Agencia Española de la Inteligencia Artificial (Aesia), comenzando así el proceso de descentralización de las instituciones públicas fuera de la capital.

Así lo confirmó ayer la ministra Portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De este modo, A Coruña se impone a las otras trece candidatas, entre las que figuraban, por ejemplo, Granada y Alicante, además de Ourense. El espacio seleccionado para albergar la sede es el edificio histórico de La Terraza, en el centro de la ciudad.

Para la decisión, Rodríguez destacó el paquete de ayudas propuesto por la candidatura, así como el apoyo explícito de la comunidad autónoma y el ecosistema formativo y empresarial relacionado con ella.

En concreto, la ministra subrayó que Galicia ofrecerá ayudas a la movilidad para los trabajadores desplazados y sus familias con apoyo en materia de vivienda. Además, puso en valor el ecosistema empresarial que ha apoyado el proyecto, así como la red universitaria y de formación en el campo que acompaña la candidatura.

La ubicación de la nueva agencia se anunció junto a la Agencia Espacial Española, que estará situada en Sevillasiendo estos los primeros pasos del nuevo modelo para descentralizar instituciones públicas fuera de la capital.

Al respecto, la alcaldesa por el PSOE de la ciudad, Inés Rey, celebró la elección de A Coruña, señalando que “sabíamos que éramos la mejor opción, la más competitiva” y que así “lo ha refrendado el Gobierno de España”.

“Si fuimos quien de conseguirlo es gracias a la forma de trabajar que siempre defendí: seria, rigurosa y con mucha dedicación. Porque solo desde la templanza y el convencimiento se puede construir un gran proyecto como el de esta ciudad”, destacó Rey.

Por su parte, Amparo Alonso, Catedrática del Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información de la UDC y encargada de elaborar el proyecto presentado, considera “un orgullo que se recoñeza o traballo de tantos anos que leva tanta xente feito nisto, que non se fai dun día para outro”.

Destaca en este aspecto, el papel fundamental de la Facultade de Informática de la UDC, institución decisiva en la selección de A Coruña como sede, “onde se empezou a traballar cos primeiros enxeñeiros informáticos”. “Agora hai facultades de informática nas outras dúas universidades de Galicia, e outras titulacións como Enxeñaría Industrial ou Enxeñaría das Telecomunicacións, que tamén suman en todo isto”. Y es que, tal y como explica, “non é só unha candidatura da Coruña, que tamén, senón que é de toda Galicia”.

De hecho, tal y como explica Alejandro Pazos, Directos del Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información de la UDC y primer doctor de Galicia en IA, en el año 1991, que en la UDC están el 70% de los profesores invertigadores de las universidades en IA, siendo 113 los docentes del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la UDC, 29 en la Universidade de Santiago de Compostela, y 3 en la de Vigo.

A mayores, Pazos explica que en la ciudad herculina “está la gran masa de investigación y de docencia en este ámbito, con la UDC, el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Instituto de Investigación Biomédica, y otros muchos, además de Inditex, Altia y otras grandes empresas que tienen un área muy potente en IA”.

Además de la parte tecnológica, apunta el director de Departamento de ciencias de la computación, A Coruña como candidata ofrecía puntos fuertes también en otras áreas. Atendiendo al papel de la Aesia como supervisora, destaca que “en la facultad de Derecho, por ejemplo, hay profesores que están trabando de forma muy seria en toda la normativa que va a haber que desarrollar para preservar los derechos de las personas en el ámbito de la IA”, algo que será de gran importancia a corto plazo. “Este reconocimiento, esta adjudicación de la agencia para A Coruña, no es más que el resultado del trabajo de muchos años, de muchos profesores, investigadores y empresas”, indica.

Reglamentación europea. Esta será una parte fundamental del trabajo que se realizará en la agencia, ya que, según explica Alonso, se verá “como poñer en marcha a reglamentación europea”, explica, para supervisar “cando está un sistema preparado para a súa posta no mercado, cando ten o selo de calidade, cando se considera que é un sistema de alto risco, medio ou baixo... Todas estas cuestións que van na reglamentación europea, son cuestións que levará a axencia”.

Por eso, explica que “non falamos soamente de tecnoloxía”, sinó también con cuestiones relacionadas con el derecho las ciencias sociales, la humanidades, la filosofía, psicología, sociología, ect. “Trátase de que sexa unha intelixencia artificial que respete o dereitos humanos, que respete a privacidade das persoas, a seguridade, etc.”.

Un centro que será, en definitiva, multicisciplinar, “que espero que sexa un atractor non só para empresas tecnoloxícas do sector, que sen dúbida o será, senón tamén para outras que son consumidoras de tecnoloxía e outras iniciativas que terán que ver coa parte máis relacionada coas humanidades e coas ciencias sociais, que serán imprescindibles dentro da axencia”, apunta.

Además, señala que “España ofreceuse a ser pioneira no estudo da reglamentación europea, e por tanto non só imos ser pioneiros no país, senón tamén na UE” y no pone en el “mapa internacional en termos de intelixencia artificial”.

También en esto incidió el director del Citius y referente en la materia, Senén Barro, que aseguró que es una agencia “moi importante pola temática, por ser pioneira non só en Europa senón no conxunto de países do mundo”. Barro explica que será una agencia igual de importante que una Agencia del Medicamento, imprescindible en “todo o que nos afecta de modo moi intenso, personalmente, en cuestións como a privacidade, a seguridade ou a calidade de vida”, como son las tecnologías, y, en este caso, la IA.

Se trata de una cuestión que, como explica, cada vez nos afecta más y más rápido, siendo precisamente esa velocidad lo que “precisamente fai que sexa importante certa anticipación, vixiancia observación e guía”. “E isto é o que vai a facer esta axencia, é un observatorio pero tamén é un faro, porque terá que guiar por onde deben discurrir os desenvolvementos e as aplicacións da IA”apunta.

“Isto son garantías para os cidadáns e as cidadás”, asegura Barro, “polo tanto un aplauso para o Goberno de España por anticiparse e ver a importancia dunha axencia deste tipo, e alegría porque ven para Galicia”.

Sobre el plazo previsto para que la Aesia se ponga en marcha, Alonso explica que en principio será “bastante curto”, teniendo en cuenta que los Presupuestos Generales de Estado 2022 ya contemplaban los 5 millones que se llevará la agencia, y que “o que se valoraba tamén, era que a sede estivera disposta para acoller a axencia en moi poucas semanas”, explica, por lo que considera que será en cuestión de pocos meses.