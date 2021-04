A Deputación insiste en facer de Meirás un espazo referente para a memoria

manifesto. Máis de 1.600 persoas teñen asinado xa o manifesto que, baixo o título ‘Por un pazo de Meirás dedicado á memoria’, recibiu tamén onte o apoio expreso da Xunta de Portavoces da Deputación da Coruña, encargada agora de remitilo á comisión técnica integrada polas distintas institucións xunto con especialistas no tema. Cun punto de partida feminista, o manifesto reclama que o pazo situado se converta nun “centro dedicado á memoria antifranquista”. Promovido por Montse Fajardo, Mª Xosé Bravo e Marta Dacosta, reclama ademais que a loita feminista non sexa “utilizada de maneira interesada” para impedir o uso do pazo como espazo referente da memoria. “É o momento de mudar o seu significado e convertelo no símbolo da restitución da memoria das vítimas e da loita emprendida pola sociedade civil para acabar coa impunidade”, sinala o texto que fai referencia especial ás mulleres que padeceron a represión, “como as propias labregas de Meirás en 1933” que foron “desposuídas das súas terras para maior gloria da familia Franco”. “Rexeitamos que, baixo a aparencia de o dedicar a outra loita tan necesaria como é a do feminismo, se impida, outra vez, facer xustiza coas persoas represaliadas”, sinala o manifesto.