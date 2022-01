A economía galega sufriu unha contracción no pasado mes de novembro

O Indicador Abanca-Foro de Conxuntura Económica de Galicia amosou no mes de novembro un incremento interanual do +3,4%. Este crecemento supón unha redución no ritmo de recuperación da actividade económica na nosa Comunidade de sete décimas respecto a outubro.

Os datos dos primeiros meses do cuarto trimestre reforzan a tendencia globalmente positiva da actividade económica galega no verán. En todo caso, o dato de novembro amosa xa os atrancos motivados pola falla de subministros e a alza dos prezos nas materias primas. A falta dun só mes para ter a información do conxunto do ano 2021, pódese anticipar un crecemento do PIB de Galicia ao redor do 5,5% no conxunto do ano.

No que atinxe á evolución individual das variables recollidas no Indicador amosa, persiste o comportamento extraordinario das variables referentes ao sector turístico (viaxeiros entrados e transportes de pasaxeiros) con crecementos interanuais superiores ao 100%. En sentido contrario, o Índice de produción industrial (IPRI) sufre un retroceso salientable de máis dun 25% en termos interanuais.