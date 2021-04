A ‘X Solidaria’ no IRPF non custa nada, pero aínda hai 594.110 galegos que non a marcan

Neste 8 de abril, as federacións e redes que representamos ao Terceiro Sector galego na loita contra a pobreza e a exclusión social queremos facer unha chamada á sociedade para que, na súa Declaración da Renda, marque o recadro do X Solidario, de Actividades de Interese Social.

Este non é un acto nin unha campaña mais. E un chamamento de auxilio para que a prevista inferior recadación do Imposto da Renda pola crise económica non poña en perigo a supervivencia de programas e organizacións e que agrave a emerxencia sanitaria e social que estamos a padecer.

Máis que nunca, é necesario contribuir ao funcionamento das entidades que defendemos os dereitos da cidadanía. Somos un servizo esencial que está na primeira liña loitando contra os catastróficos efectos da pandemia polo COVID-19 e que o seguirá a facer cando esta remate.

Como sabedes, cada ano a Administración permite que os e as contribuíntes decidan o destino do 0,7% dos impostos que se recadan mediante o IRPF. Cando alguén fai a declaración da renda ten CATRO alternativas:

• Marcar o recadro de ‘fins sociais’ (“Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social”) e destinar o 0’7% dos seus impostos para que as entidades de carácter social poidan realizar proxectos coas persoas que máis o precisen.

• Marcar os dous recadros: ‘Fins sociais’ e ‘Igrexa Católica’ e destinar deste xeito, o 0’7% dos teus impostos a cada un, é dicir un 1’4%.

• Marcar só o recadro da ‘Igrexa Católica’.

• Non marcar ningún recadro e que sexa o Estado quen decide o que se fai con ese 0’7%.

Decidir o que queremos que se faga cos nosos impostos é un dereito que non todo o mundo pon en práctica. O noso obxectivo é que a xente marque o recadro e decida. Marcando o X Solidario, o recadro de ‘Fins Sociais’, NIN pagamos máis NIN imos recibir menos cartos no caso das devolucións e podemos contribuír á realización de programas e proxectos para as persoas en risco de exclusión que máis o precisan.

Máis de 11 millóns de persoas viven en risco de pobreza a nivel estatal, 655.000 persoas en Galicia. 212.000 destas en pobreza severa. Persoas maiores, sen fogar, con discapacidade, enfermas de cancro, mulleres vítimas de violencia machista, nenos e nenas, desempregadas...

No 2020, a pesares do confinamento, conseguimos que case seis de cada dez galegos e galegas marcaran o recadro da X Solidaria, vinte mil mais que no ano anterior. Recadáronse vinte millóns de euros, dous mais que no ano anterior. Se os 594.100 galegos e galegas que non o fixeron marcaran a X Solidaria, teríanse recadados case 13 millóns de euros mais. A estas persoas nos diriximos especialmente para lembrarlles que:

• Marcar o X Solidario non custa nada. Nin pagas máis, nin che devolverán menos.

• Se xa marcas a casiña da Igrexa, marcando tamén a de ‘Actividades de Interese Social’, poderás axudar o dobre.

Ti decides que o 0,7% dos impostos se destine integramente a programas desenvoltos polas ONG, coa máxima transparencia na súa xestión a través das diferentes convocatorias da Xunta de Galicia: Política Social, Igualdade e Sanidade. A Xunta de Galicia lle reclamamos unha vez mais que reduza a burocracia o máximo posible e unifique todas as convocatorias nunha soa.

Grazas de novo á cidadanía galega por sumarse a esta emerxencia solidaria e garantir que, coa súa axuda, poidamos seguir avanzando.