A Xunta defende a ubicación de Ence en Lourizán, que non ten alternativa

Pontevedra. O vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, avanzou que este xoves, día 2, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, reunirase cos representantes do comité de empresa de Ence en Pontevedra aos que transmitirá que no Goberno galego non ten “alternativa” para o traslado da fábrica de Lourizán.

Nesta reunión, solicitada polos traballadores, o vicepresidente segundo reiterará que “a localización na que ten que estar Ence é na que está actualmente” xa que, segundo afirmou Rueda “é a que permite a súa consolidación e crecemento nun momento bo para este tipo de actividade”.

Nun almorzo informativo celebrado en Pontevedra, criticou que o Ministerio para a Transición Ecolóxica convocase a reunión da mesa de traballo sobre o futuro de Ence para o 10 de setembro. “Medio ano despois da primeira”, sentenciou.

Por outra banda, sobre este novo encontro, a Xunta espera que o Goberno central diga “cal é a solución para que o traballo siga na comarca de Pontevedra”. E é que Rueda advertiu de que “os que non queren que siga a fábrica terán que ter unha solución se a fábrica non está. “A Xunta de Galicia non a ten”, dixo.

“Non se o que vai facer a empresa, como non se que van facer, aínda que o intúo, a administración central e o concello de Pontevedra, que será poñerse de lado despois de provocar este terremoto”, asegurou ademais Rueda.

Segundo indicou o número dous da Xunta, dúas administracións “decidiron que aquí non pode seguir, que había que facer o posible para que se marchase” e a día de hoxe, “polo menos en primeira instancia, conseguírono” a falta dos recursos xudiciais á sentenza da Audiencia Nacional.

A Xunta, apuntou Rueda, “se pode ser parte da solución serao”, pero sinalou que eles non teñen a solución, engadindo que “non pode partir da administración que se esforza en reventala”. E. PRESS