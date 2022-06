A Xunta elaborou un total de 259 plans municipais antiincendios, dos que 183 xa están aprobados

A Consellería de Medio Rural xa elaborou e entregou un total de 249 plans municipais antiincendios aos seus respectivos concellos, dos que 183 xa foron aprobados de forma definitiva. Nun comunicado destacan respecto diso que en tres anos pasouse de non haber case ningún plan en Galicia a que, a día de hoxe, téñano o 75% dos municipios galegos --aprobado ou en tramitación--. Sinalan ademais que a elaboración dos plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais --que esixe a Lei Lei 3/2007 do 9 de abril de prevención e defensa contra osincendios forestais de Galicia-- son competencia dos concellos. "Con todo, fronte á dificultade técnica que tiñan os municipios á hora de elaborar os devanditos plans, a Xunta asumiu este traballo ao amparo do convenio de protección das aldeas, subscrito entre a Xunta, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e Seaga no 2018 e ao que se adheriron un total de 273 localidades". A este respecto indican que a Consellería remite un primeiro borrador do plan ao concello pertinente para que sexa analizado polo propio Goberno local. Unha vez dado o visto e prace, remíteselle o documento final para a súa aprobación no pleno municipal.