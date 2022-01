A Xunta ofertará 106 prazas da nova categoría de médico especialista de Primaria

SANTIAGO. EP. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou na sesión de control do Parlamento que, "por primeira vez en España", o Executivo galego ofertará 106 prazas para unha nova categoría de facultativo especialista de Atención Primaria, co obxectivo de continuar co alivio á conxestión deste nivel asistencial. Nun contexto marcado pola pandemia e con cada vez maiores queixas de "colapso", a Xunta aproveitou a lei de medidas que acompañou os últimos orzamentos galegos aprobados para introducir a creación desta nova categoría. Non estivo exenta de polémica, xa que as organizacións sindicais denunciaron o seu impulso sen unha negociación previa. De feito, a través do Grupo Popular, matizouse a proposta inicial eliminando a posibilidade de que as áreas sanitarias puidesen "ofertar" ao persoal desta nova categoría a atención continuada nos servizos de urxencias hospitalarias. As súas funcións quedan limitadas así ao seu labor nos centros de saúde, que combinarán con gardas obrigatorias en puntos de atención continuada (PAC).

Feijóo concretou a cifra de prazas para esta nova categoría en resposta á nacionalista Ana Pontón, quen alertou da "grave deterioración" da Atención Primaria en Galicia e, após acusar o presidente de ser un "privatizador" da sanidade pública, alertou de que constitúe "un perigo para a saúde dos galegos". O presidente galego replicou que é "soez" falar de "privatización" e reafirmouse en que "o problema" está "na falta de médicos", á vez que botou en cara ao BNG que "non axude" á Xunta a reivindicar ao Goberno central propostas como un MIR extraordinario. O presidente subliñou que esta iniciativa sumarase a outras que xa está a poñer en marcha o Servizo Galego de Saúde, co obxectivo de mellorar a situación que atravesa a atención primaria motivada pola pandemia, entre as que destacou: a incorporación de 86 médicos xubilados para reforzar as tarefas de seguimento dos casos covid; “e anotáronse xa 150 médicos sen especialidade para diminuír a burocratización”, engadiu.

Nesta liña, o titular do Executivo autonómico recordou que, hoxe, a atención primaria conta con 831 traballadores máis que cando chegou ao Goberno, dos que máis de 100 son médicos de familia e 378 persoal de enfermaría. Ademais de contar con 90 centros de saúde novos ou reformados, aos que se engadirán 51 máis nesta lexislatura. O presidente da Xunta aproveitou a súa intervención para agradecer novamente o compromiso de todo o persoal do Servizo Galego de Saúde cuxo traballo fixo posible que Galicia lidere o proceso de vacinación e sexa unha das comunidades con menor número de pacientes covid ingresados en hospitalización ou en unidades de críticos.

CONCURSO DE MÉRITOS PARA TRATAR DE CAPTAR MIR EN FORMACIÓN. Logo do anuncio de Feijóo no Hórreo, o conselleiro foi preguntado pola nova convocatoria na rolda de prensa na que informou o comité clínico, e incidiu en que as prazas que saen son "de difícil cobertura", polo que se optou por cubrilas por concurso de méritos e non por oposición. "Son prazas que non eramos capaces de cubrir porque non hai médicos suficientes, prazas afastadas e quendas de tarde que xa se ofreceron e non se colleron ou no concurso de traslados ningún médico pediu desprazarse", argumentou, antes de apuntar que esta convocatoria está orientada a captar aos MIR que agora terminan a súa especialidade en Medicina familiar.

De feito, Comesaña sinalou que, aínda que esta oferta "sae agora", os MIR que terminan en maio "poden anotarse" a esta convocatoria, aínda que "sempre sometido" o seu acceso definitivo a que finalmente teñan o título. "É unha oferta orientada, sobre todo, aos MIR que están a terminar (a formación de) Atención Primaria que son 106 xustamente", dixo. E de "forma extraordinaria", precisamente encamiñado a poder pechar esas prazas que o Sergas considera de "difícil cobertura", Comesaña aclarou que se cubrirán por concurso de méritos e non por oposición. Non en balde, para incidir no difícil que resulta cubrilas, lembrou que as prazas desta nova categoría levan asociadas "dous gardas na PAC correspondente".

OUTRAS MEDIDAS NA PRIMARIA. Feijóo lembrou na súa intervención que esta medida se suma a outras xa adoptadas en Galicia, como a incorporación de 86 médicos xubilados para reforzar as tarefas de seguimento dos casos covid ou a convocatoria para fichar a médicos sen especialidade que, nun contexto marcado polos miles de baixas ligadas á pandemia, poidan traballar como técnicos de saúde para aliviar a burocracia. En total, o presidente lembrou que se anotaron 150 e Comesaña, preguntado na súa rolda de prensa posteriormente, afirmou que aínda non están pechados os contratos que se formalizarán finalmente. Hai que "revisar" a listaxe, axustar as funcións e posteriormente levar a proposta á Mesa Sectorial, algo que prevé facer en breve.

Máis aló, Feijóo tamén defendeu que a Primaria conta con 831 traballadores máis que cando asumiu o Goberno, dos que máis de 100 son médicos de familia e 378 persoal de enfermaría, entre outros pasos dados para desconxestionar o primeiro nivel asistencial. E reivindicou a xestión na pandemia, subliñando que Galicia é a comunidade que encabeza o proceso de vacinación e con menor mortalidade.

PONTÓN ALERTA DO "COLAPSO". As explicacións de Feijóo non convenceron á portavoz do BNG, Ana Pontón, quen lembrou ao presidente a súa "máxima" de que "todo o que non sexa núcleo duro da sanidade é privatizable" e ironizou con que se limite a "buscar culpar culpables" no canto de solucións para os problemas que afectan á Comunidade, por exemplo a saturación na Atención Primaria. "Sóbralle soberbia e fáltanlle propostas", esgrimiu e puxo o foco na "precariedade laboral" que vive o persoal sanitario cun exemplo: o dunha enfermeira do Hospital de Ourense á que "lle fan asinar 34 contratos en dous meses, con 28 dun día de duración", ou "cando destina á Primaria un orzamento que é menos da metade do que recomenda a OMS". "Nunca escoitei ao BNG dicir que faltan 200 médicos, só que faltan 200 millóns, pero vostedes non van discutir co PSOE porque igual quedan sen 200 cargos políticos", ha replicado o presidente galego.

Todo iso, antes de pedirlle de novo apoio para as reivindicacións, ao seu modo de ver "xustas e razoables", que expón a Xunta ante o Executivo central para favorecer que haxa máis médicos e pediatras de Primaria: o incremento de prazas MIR, a convocatoria dun MIR específico para esta especialidade, a creación da especialidade de medicamento de urxencias ou a eliminación das taxas de reposición.

"GALIZA NON É O NOME DE GALICIA". Pontón arrincou a súa pregunta cun recurso que provocou unha reacción molesta de Feijóo: a afirmación de que unha procura rápida en Google sobre os problemas sanitarios de "Galiza" ofrecía máis dun millón de resultados. "Iso é porque busca Galiza no canto de Galicia", ha replicado o mandatario autonómico, quen esgrimiu que "Galiza non é o nome de Galicia". Durante o seu debate con Pontón, o presidente, quen previamente lembrara que el xa acudía ao Parlamento nos 90 como alto da Xunta, subliñou que a nacionalista cumprirá "18 anos como deputada en febreiro". Pontón botáralle en cara previamente "a súa soberbia" e "falta de propostas".