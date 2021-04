Ábalos elogia a un Gobierno actuante en Galicia que “jamás estuvo ausente”

··· El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ofreció diálogo y su “mano tendida” y la de todo su Gobierno e instituciones autonómicas al nuevo delegado del Gobierno, porque la “cooperación no es una opción, es una obligación”. Feijóo agradeció y reconoció el trabajo de Javier Losada, anterior delegado, en tiempos de gran dificultad por la pandemia, “al margen de las diferencias en puntos de vista en cuestiones no menores”, matizó. “Todos dejaremos el cargo alguna vez y lo importante es lo que hemos hecho, no algunas de las cosas que se han dicho”, añadió Feijóo, que reiteró la importancia de la colaboración. En este sentido, deseó “acierto” a Miñones porque ello “redundará en beneficio de todos” y ha compartido con el nuevo delegado la conveniencia de “no buscar culpables” sino “consenso”. “Rigor, responsabilidad y unión”, resumió. “Espero que se mantenga una interlocución fluida y seguir construyendo una España democrática y de las autonomías”, zanjó.