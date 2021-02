Activado o segundo plan de rescate para hostalaría e comercio, ao que poderán optar os ximnasios

SANTIAGO. EP. A Xunta activou o segundo plan de rescate para a hostalaría, comercio e outras actividades afectadas pola pandemia que se estende agora aos sectores pechados por orde da Administración autonómica (como ximnasios e centros de lecer) a finais de xaneiro para controlar a terceira onda da crise sanitaria. En concreto, este segundo plan está dotado con 75 millóns de euros en total, segundo indicou o presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta que deu luz verde a este fondo, ao que poderán optar autónomos e microempresas. En palabras de Núñez Feijóo, as axudas serán acumulativas e repartiranse en función de escalas graduais que atenderán ao volume de negocio, os traballadores ou as perdas respecto da facturación previa á pandemia.

Dos 75 millóns que compoñen o plan de rescate, 30 serán dedicados a autónomos, outros 30 millóns para microempresas, 12 para o sector da hostalaría afectado por peches e, por último, tres millóns irán parar a apoios para negocios non relacionados coa hostalaría, como gimanasios, centros de lecer ou parques infantís, cuxa inclusión é unha das novidades desta segunda edición respecto da primeira.

Así mesmo, a Xunta abriu a porta a que se somen ao fondo as administracións locais e provinciais, que "o único que teñen que facer" é indicar "que cantidade" desexan achegar. Verbalizouno o propio Feijóo, que aproveitou para tachar de "lamentable" a "ausencia" de axudas directas por parte do Goberno central ou que existan concellos que "seguen cobrando" os impostos ou canons fixos a sectores afectados polos peches.

Por outra banda, Feijóo anunciou que este venres o vicepresidente económico, Francisco Conde, e a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, manterán un encontro co catro federacións provinciais de comercio para a posta en marcha dunha estratexia de fomento do consumo no comercio de proximidade.



ESTRUTURA DO SEGUNDO PLAN

Deste xeito, os autonómos ou microempresas interesados en optar ás axudas do segundo plan de rescate deberán presentar unha caída nos ingresos do 45% respecto ao ano 2019. Deste baremo quedan excluídos os negocios de hostalaría, que bastará con que visen restrinxida a súa actividade total ou parcialmente para acceder a unha axuda.

O plan divídese en dúas liñas: autónomos e microempresas por unha banda e, por outro, a hostalaría e as actividades afectadas polas restricións anunciadas pola Xunta o 26 de xaneiro que, ademais de supor o peche total da restauración para toda Galicia, estendeu a clausura a ximnasios e outras actividades vinculadas ao lecer.

A Xunta destacou que as axudas deste segundo plan son acumulables ás da primeira edición, polo que un mesmo negocio ou autónomo podería recibir até un máximo de 24.300 euros se se atende a súa solicitude.

Para os autónomos establécese unha escala que vai de 1.200 a 3.000 euros en axudas directas, que serán de entre 4.000 a 9.000 euros para microempresas e autónomos con persoal ao seu cargo.

En canto aos negocios de hostalaría, as axudas oscilarán entre os 1.900 e os 3.700 euros en función de factores como a duración do peche imposto polas autoridades e o número de traballadores do establecemento.

A Administración autonómica tamén incide en que estas axudas (cuxa orde que as regula será publicada nos próximos días no DOG) xestionaranse a través dun sistema "sinxelo" que pretende "simplificar" os trámites burocráticos.



BALANCE DO PRIMEIRO PLAN

Ademais, Núñes Feijóo aproveitou a presentación do segundo plan de rescate para facer balance do primeiro, que repartiu 33.605 axudas a través dun orzamento de 69 millóns de euros.

Máis da metade (o 60%) foron dirixidas ao sector da hostalaría (case 20.000), ao que foron parar 38,8 millóns de euros. O comercio recibiu 9 millóns de euros e as axencias de viaxes e operadores turísticos case 1,2 millóns, mentres que os 3,1 millóns restantes foron destinados a actividades artísticas, recreativas e de entretemento.