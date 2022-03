Acuerdo en el transporte con rebaja de 20 céntimos en el combustible, aunque los ‘rebeldes’ siguen con el paro

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los transportistas con el fin de revertir la subida “desproporcionada” de precios de los carburantes y ha anunciado un paquete de medidas que suponen un “esfuerzo” económico de más de 1.000 millones de euros. El Ejecutivo y el Comité Nacional de Transporte por Carretera -órgano en el que no están incluidos los transportistas que convocaron un paro que se prolonga desde hace once días- han alcanzado un acuerdo esta madrugada que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio. Así lo ha anunciado esta madrugada el Ministerio de Transportes después de casi doce horas de reunión -una vez excluidos los recesos-, un consenso con el que ambas partes confían en convencer a los transportistas en paro indefinido a retomar finalmente su actividad. No obstante, los responsables de la llamada Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte insistieron el jueves en que descartaban “totalmente” poner fin al paro independientemente del resultado de la negociación, y de hecho para este viernes han convocado una manifestación frente a la sede del Ministerio del ramo en Madrid.

Mientras en Lugo, Compostela, Vigo, Lalín... y también Barcelona o Cádiz marchaban camioneros y sus vehículos, tractores y hasta grúas, en una espiral de protestas que suma once jornadas y bloquea polígonos industriales, puertos o mercados centrales, en Madrid se negociaba. Las movilizaciones y el paro continuarán a pesar de que las ministras de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de Hacienda, María Jesús Montero, y de Transportes, Raquel Sánchez, se reunían con el mayoritario Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y llegaban a un acuerdo de madrugada. Buscaban cerrar la crisis, pero allí no estaba quien convocó el paro. La reunión fue maratoniana. Se inició a las 11.30 horas y, con sólo una parada en boxes para comer, continuó durante toda la tarde y parte de la noche, hasta bien entrada la madrugada.

Según participantes en el encuentro consultados por EFE, encima de la mesa estaba la posibilidad de aplicar un descuento en el precio del combustible para los transportistas que podría oscilar entre 20 y 30 céntimos por litro, con la opción de que una parte la ponga el Estado y la otra se hagan cargo las operadoras. Los transportistas también reclamaban que se duplicara la cantidad a distribuir y llegar a los mil millones, un extremo que contaba con la reticencia de las tres ministras presentes en esta cumbre negociadora.

Otras fuentes señalaban que se planteó un descuento mínimo de 0,20 euros por litro a aplicar directamente en los respostajes en las estaciones de servicio, una situación similar a la que se da en los países de nuestro entorno como Francia, Italia o Portugal. El Gobierno de Macron tomó la decisión de que a partir del 1 de abril todos los consumidores (particulares o profesionales) gozarán de una rebaja directa de 0,15 euros por litro ya sea de gasolina o gasóleo durante cuatro meses.

Italia, por su parte la reducción de 0,25 euros en los combustibles inicialmente hasta el 30 de abril. Nuestros vecinos lusos, por decisión del gobierno socialista, cuentan con una bonificación de 0,30 euros por litro de gasóleo a los vehículos de transporte aunque será de 0,20 en los camiones de mayor tonelaje hasta el final de este semestre.

Asimismo, el Gobierno español, recoge Europa Press, pondrá en marcha ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para empresas de transporte de mercancías y pasajeros en función del tipo de vehículo. En concreto, la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero que incluye taxi, VTC y ambulancias.

Por otro lado, se ampliará el plazo de vencimiento de créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años y se ampliará el periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en seis meses. También se creará una nueva línea de crédito avalada por el ICO con 12 meses de carencia, ha detallado la ministra.

Entre otra de las medidas recogidas en el acuerdo con el Consejo Nacional de Transportes Terrestres, la ministra ha destacado que el Gobierno duplicará el presupuesto de las ayudas de abandono a la profesión de transportista pasando de 10 a 20 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Raquel Sánchez también ha avanzado que su departamento trabajará en un texto de proyecto de ley para aplicar “cuanto antes” al sector del transporte de mercancías los principios recogidos en la ley de la cadena alimentaria en relación a los costes de producción, que será presentada antes del 31 de julio.

Sin estar en la mesa, la rebelde Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a conductores autónomos y pymes pero no forma parte del comité –y por ello el Gobierno se niega a concederles legitimidad como interlocutor– descartaba “totalmente” desconvocar el paro, pasase lo que pasase en ese encuentro. Insisten en que los camioneros y conductores “de base” no están representados en dicho foro, dijo a Efe su presidente, Manuel Hernández, quien confiaba en lograr este viernes una asistencia “multitudinaria” a la manifestación convocada frente a la sede del Ministerio de Transportes en Madrid. Por lo de pronto, además de colectivos gallegos como Apetamcor, otros socios de las grandes patronales como Fenadismer, Fetrans y Feintra se alinearon con el paro , al igual que la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera.

Mientras, el secretario general de CETM –patronal mayoritaria en el ámbito de las mercancías–, José María Quijano, defendía que la mejor forma de ayudar al sector ahora mismo es mediante “ayudas directas a las empresas” con un plazo de meses por determinar, y no mediante la rebaja de los impuestos que gravan el carburante.

Por otra parte, Repsol anunciaba este jueves que bajará 10 céntimos de euro por litro adicionales a sus descuentos a transportistas y autónomos en el precio de sus combustibles a todos aquellos clientes profesionales que paguen con la tarjeta Solred en sus más de 3.300 estaciones de servicio en España.

Desde la Federación Galega de Comercio requerían acciones “rápidas, concretas y efectivas” que frenen el alza de los costes energéticos y pongan fin al bloqueo del transporte de mercancías para “reactivar inmediatamente la recuperación económica general y del comercio en particular”. En un comunicado, se suma a las demandas de la CEOE y Cepyme en las que instan al Gobierno a que de manera urgente adopte medidas, así como para frenar la espiral inflacionista. José Calviño y agencias/Santiago/Madrid