Acuerdo unánime tras aplazarse la declaración de Cortabitarte: “Es una forma de ganar tiempo”

Santiago. Tal y como sucedió el miércoles, varios familiares de las víctimas del Alvia se personaron este jueves a la entrada del edificio donde se celebra el juicio y algunos incluso vieron en una sala las declaraciones del maquinista. Al concluir, y conocer que Cortabitarte no declararía hasta el jueves día 13, muchos lo esperaron a la sali-

da, cuando recibió abucheos.“Asesino”, “nos has robado la vida”, “tenías que morirte”, se escuchó.

Carmen Sánchez, que perdió a su hija y a su yerno en el accidente cuando viajaban de Madrid a Santiago, no tenía palabras para describir lo que acababa de suceder. Ella se podía esperar que Cortabitarte no declarara hasta hoy, viernes, pero para nada tenía en su mente que hubiera que esperar hasta el próximo jueves para escucharlo. “É un sinvergoña, un pouco máis do que xa nos veu demostrando ata o de agora”, dijo a EL CORREO, a lo que añadió: “Teñen todos os medios do Estado ao seu alcance, medios que acabamos pagando nós, e utilizános na nosa contra. Son moi impresentables”, aseguró. Con mucho cabreo y desesperación, Carmen concluía diciendo:“Agora aínda van a ser culpables os que subiron ao tren...”.

También tuvo unas palabras al respecto el presidente de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, quien mencionó que el exresponsable de Adif lo que ha conseguido es “ganar tiempo y que se ponga de víctima con 80 muertos”, algo que “es lamentable”.

“Ayer hubo un manotazo, no se puede permitir, es intolerable, pero alguien que ha perdido a su hija hay que ponerse en su papel. Yo hablé con él y pidió perdón. Nosotros hemos pedido perdón por un manotazo y esta persona, con 80 muertos, con todo lo que sabemos, con la cadena de chapuzas y negligencias que hizo, no se ha dignado a pedir perdón”, censuró.