Adega y el BNG buscan evitar que la eólica marina llegue a la comunidad

El BNG quiere que el litoral gallego sea declarado “espacio no apto” para proyectos de eólica marina por su impacto en el sector pesquero y marisquero. Así lo destacó la portavoz de Pesca de los nacionalistas en el Parlamento gallego Rosana Pérez, que también ha avanzado que la formación frentista presentará reclamaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica de los Planes de Ordenamiento del Espacio Marino (POEM) que amparan el desarrollo de estos proyectos.

Para la diputada, estos planes “obvian absolutamente” tanto las competencias, “en algunos casos exclusivas”, de la Comunidad gallega como las “singularidades” de Galicia y pone “en manos” de las “grandes” compañías eléctricas el impulso a una actividad económica que, según el Bloque, perjudicaría los intereses de un sector como el pesquero, que es “absolutamente prevalente en materia económica, social y ambiental”. En este sentido, además de los pasos a nivel institucional que prevén dar, el BNG iniciará una campaña de contacto con representantes del sector “de todo el litoral” gallego para conocer de primera mano sus inquietudes y estudiar la convocatoria de movilizaciones y protestas.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en el Pazo do Hórreo recogida por Europa Press, la diputada Rosana Pérez censuró la actitud de PP y PSdeG, que apoyaron la aprobación de una iniciativa parlamentaria para posicionarse a favor de la implantación de este tipo de explotación energética en Galicia.

A renglón seguido, señaló que la suspensión dictada por el Gobierno central a la tramitación de nuevos proyectos de eólica marina este viernes hasta que exista un nuevo marco regulatorio para este ámbito da “la razón” al Bloque, que continuará con sus acciones para presionar de cara a que se limite esta actividad. En todo caso, la formación frentista quiere que Galicia sea declarada “espacio no apto” para este tipo de proyectos y que, en el caso de que se autoricen, dependan siempre de la autorización de la Xunta.

Entienden que estos parques repercutirían en las capacidades del sector pesquero y marisquero de Galicia, además de influír de forma negativa en la seguridad marítica, que “ya presenta niveles alarmantes”. Así las cosas, advertía de la existencia de dos proyectos planeados por la compañía Iberdrola para la costa gallega (uno en Ortegal y el otro en A Mariña) que “ya iniciaron su andadura”.

El Bloque reclama la paralización de estos proyectos, que se asientan a entre 40 y 35 millas de la costa gallego y que, según figura en la documentación, incluyen en su desarrollo la prohibición de la pesca en la zonas donde se asentarían. “Desconocemos las prebendas del PP a Iberdrola, pero rechazamos el modelo que se queire llevar a cabo a cualquier precio. No atiende a ningnuna necesidad de Galicia, sólo a las del mercado y las grandes eléctricas”, aseveró Pérez. En resumen, la diputada incidió en que la postura del Bloque no es contraria al impulso del sector eléctrico, que consideran “estratégico” siempre que “no se deje al albur de las grandes compañías”.

Desde el ecologismo

Por su parte, Adega recordaba que ya están en tramitación dos parques marinos de Iberdrola frente a la costa gallega “incluso antes de existir unha planificación do sector enerxético no mar”, por lo que se temen que las eléctricas repitan la “tola carreira por ocupar o espazo mariño tal como xa acontecera na terra”, y que “as administracións galega e estatal están a deixarlles facer”.

“Dende Adega exixímoslle ao Ministerio que paralise a tramitación de calquera parque eólico mariño mentres non se elabore unha planificación normativa propia para o aproveitamento enerxético nas augas de competencia estatal”, reclaman los ecologistas gallegos. “Rexeitamos que se nos tente coar o ordenamento do sector no caixón de xastre do POEM, e mesmo permitir a tramitación de proxectos como os de Iberdrola sen ter aprobado antes dito plano. Esta norma, unha mala “parcelaria” mariña, debería ademais considerar as especiais características ecolóxicas do noso mar, un dos máis fértiles (e sensíbels) do mundo, e do que por certo viven milleiros de persoas inxustamente esquecidas”, argumentan.

A la Xunta la acusan de ponerse de perfil “ traspasándolle a responsabilidade ao Ministerio”. Apuntan que en el Parlamento, PP y PSOE “veñen de rachar o consenso de 2009 en contra da eólica mariña, acordando promover a súa implantación na costa”, y afean además que el Ejecutivo gallego cree un observatorio de la eólica marina “do que excluíu aos colectivos naturalistas e ecoloxistas así como aos grupos de investigación (IEO, IIM...) e ás universidades, todos con ampla experiencia no estudo e protección dos hábitats e a biota mariña”.