Adxudicada a nova planta de biorresiduos de Verín, con capacidade para tratar case 5.000 toneladas

SANTIAGO. EP. A Xunta de Galicia, a través de Sogama, adxudicou á empresa Sociedade Anónima de Obras e Servizos COPASA, a construción e posta en marcha dunha planta de biorresiduos en Verín (Ourense), por un importe de 6.685.442,21 euros. A instalación, explica a Xunta nun comunicado, localizarase no polígono industrial de Pazos, onde ocupará unha parcela de case 12.000 metros cadrados pola que Sogama abonou máis de 500.000 euros. Terá capacidade para tratar 3.000 toneladas anuais de materia orgánica e 1.600 toneladas de material estructurante, e estiman que producirá 1.500 toneladas ao ano de compost, "un abono de alta calidade que se aplicará no sector da agricultura e da xardinaría, substituíndo ás fertilizantes artificiais". Indican ademais que o proceso de compostaxe desenvolverase integramente nesta planta --o pretratamiento, fermentación, maduración e almacenamento--, equipada coas tecnoloxías "máis innovadoras en depuración de augas e aire, así como en redución do nivel de ruídos, garantindo con isto unha operativa respectuosa coa contorna máis inmediata". O Goberno galego destaca ademais que as instalacións estarán alimentadas con fontes renovables, "sendo autosuficientes desde o punto de vista enerxético". A previsión, apuntan, é que de servizo a 22 municipios, que aglutinan a unha poboación superior a 48.000 habitantes, e integrarase na rede de infraestruturas promovida e deseñada pola Xunta co obxectivo de que "a maioría dos concellos adheridos a Sogama accedan á valorización da materia orgánica a través da compostaxe".